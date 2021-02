Segundo intento y, por ahora, sin visos de que acabe mejor que el primero. Los partidos del Botànic (PSOE, Compromís y Unidas Podem) han vuelto a la carga con la propuesta de reformar la ley electoral valenciana. Lo hacen tras el fracaso ocurrido hace dos años, cuando no consiguieron apoyos para aprobarla por el rechazo frontal de la oposición. Y esta vez, en plena tercera ola de la pandemia, tampoco parece que vayan a recabar los apoyos necesarios, al menos por el momento. El proyecto, que se debatirá el próximo miércoles en el pleno de las Cortes, nace censurado por el resto de fuerzas políticas, que critican que no es el momento de iniciar este debate con la que está cayendo por el covid. Pero es precisamente el efecto del coronavirus, que dificulta el voto de posibles contagiados en una pandemia, uno de los supuestos novedosos que se quieren incluir en esta reforma legal. ¿Cómo? Recibiendo el asesoramiento de expertos para articular mecanismos con los que blindar la participación de todo el censo en tiempos de dificultades epidemiológicas, tal y como anunció el síndic de Compromís, Fran Ferri.

En el escenario actual, la formación que lidera Toni Cantó, Ciudadanos (Cs), vuelve a ser la pieza clave para acometer la reforma legal que, entre otros aspectos, permitiría rebajar el listón electoral del 5% al 3%, fijar la paridad entre hombres y mujeres, establecer la posibilidad de voto preferencial (sin llegar a ser listas abiertas) o la incompatibilidad de ocupar cargos locales y autonómicos. La reforma precisa ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes de la Cámara, es decir, 66 diputados frente a los 52 del Botànic. Con ello, los 18 escaños de Cs son fundamentales si se da por hecho que un posible pacto con el PP está prácticamente descartado. E igual que hicieron la pasada legislatura, dando la espalda al proyecto de reforma del tripartito, podrían hacerlo ahora. Esa fue, de hecho, la amenaza que lanzó ayer el síndico de Cs.

Cantó dio ayer un sonoro portazo a la posibilidad de abrir ahora el melón de la reforma electoral y manifestó su rechazo por estar en desacuerdo tanto en el fondo como en la forma. Para el síndico, no es aceptable que «la prioridad» de las fuerzas que sostienen al Consell sea ahora la de «estar preocupados por sus sillones», llevando al pleno «contenidos alejados de las prioridades de los valencianos». Según expresó, «algo tan importante como eso debería de haber salido de un trabajo conjunto y propuesto por todas las fuerzas parlamentarias, o por lo menos por la mayoría, y no presentarlo deprisa y corriendo». Todo ello, dijo, para «tapar la mala gestión» del Botànic con relación a la pandemia. Admitió, eso sí, que se iniciaron negociaciones para abordar este asunto con el tripartito, pero, según aseveró, «las cortaron de golpe» y acabaron registrando la propuesta al margen de Cs. «Si el tripartido presenta lo mismo que la legislatura pasada, obtendrá de nosotros el mismo sentido de voto, que es negativo, como es lógico», apostilló.

También la síndica del PP, Isabel Bonig, sentenció que el Botànic «demuestra muy poca sensibilidad al plantear el debate de la ley electoral en una situación dramática para los ciudadanos». «En este momento la gente está perdiendo la vida y el patrimonio y no es momento. El PPCV está en contra, pero si quieren que juguemos jugaremos y a lo mejor hay que abrir el debate de reducir el número de diputados», manifestó Bonig. «Si quieren ley electoral, vamos a hablar pero de lo que quiere la gente, a lo mejor sobran diputados y altos cargos. A lo mejor la Comunidad no está para mantener 99 diputados. Creo que no son conscientes de lo que está pasando ahí fuera», prosiguió la líder popular en referencia a las consecuencias de la pandemia.

El portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, tildó de «curiosa» la postura de Cs y alegó que, precisamente, esta ley «se ha presentado por iniciativa de la formación naranja», por lo que no entiende ahora «ese cambio de actitud». Aún así, reconoció que, sin el apoyo del grupo de Cantó, no podrá salir adelante.

Más combativo se mostró el síndico de Compromís, Fran Ferri, que acusó directamente a Cantó de «mentir descaradamente» porque, aseguró, se le ofreció la posibilidad de presentar de forma conjunta la propuesta de ley, pero la rechazaron. «Que presenten su propuesta, la estudiaremos y seguramente se aprobará, pero que trabajen y dejen de mentir porque cansa», dijo Ferri. Por su parte, la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, defendió que esta ley será un «referente a nivel estatal» que está «a la vanguardia democrática y feminista», confiando en que «se aprobará, sin ninguna duda».