El diputado del PP Juan Bautista Roselló ha explicado en el pleno de la Diputación que fue el jefe médico del Doctor Esquerdo quien decidió su vacunación y que, ante sus dudas, se le comunicó que, de no recibir la dosis, no podría entrar en el centro en el que tiene su despacho.

"Tengo la responsabilidad de la gestión del Doctor Esquerdo. Atendemos a casi 200 usuarios y tengo mi despacho en las instalaciones, mi dedicación es completa. Tengo reuniones constantes con los profesionales y personal sanitario. También tengo relación con los pacientes que se acercan a hablar conmigo", ha dicho el dirigente.

Roselló ha detallado el proceso de vacunación: "Salud Pública comunicó la vacunación al jefe médico del Doctor Esquerdo y pidió que se mandara un listado. Villar me dijo que me incluía porque cumplía los requisitos. Pregunté que ocurriría si no quisiera vacunarme y me dijeron que tendría que justificarlo y no podría entrar en el edificio".

Según Roselló "ayer se administró la segunda dosis a todo el personal, a los 395 empleados, excepto a mí, porque minutos antes de proceder a la inmunización, la Conselleria pidió que se me excluyera. Considero que es una decisión política porque Salud Pública de Alicante había confirmado que el informe de mi vacunación era favorable".

Roselló ha exigido una rectificación a Sanidad y, de no ser así, no aceptará la segunda dosis y emprenderá acciones legales.