Los grupos de la oposición (PSOE y Compromís) y Ciudadanos presionaron este jueves al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para que cumpla el acuerdo del pleno por el que los tres grupos han unido fuerzas para pedir al hasta ahora diputado responsable de Deportes, Bernabé Cano, que deje su acta tras su vacunación. Desde Ciudadanos -socio de gobierno del PP en la Diputación- aseguraron que Mazón «tiene que cumplir el acuerdo», confiando en que el PP esté internamente arbitrando una solución para dar cumplimiento a la votación del pleno y recordando que la formación naranja ya ha exigido públicamente la dimisión.

El PP salió al paso de las presiones de los grupos y recordó que ya ha abierto un expediente informativo a Bernabé Cano y que no se ha cerrado aún. También insistió en que la Conselleria de Sanidad tiene todavía abierto su expediente de averiguación sobre su vacunación y que todavía no hay conclusiones. Además, los populares apostillaron que la Diputación va a abrir una comisión de investigación sobre la polémica generada por los numerosos casos irregulares y pidieron a Ximo Puig que depure responsabilidades. El presidente, Carlos Mazón, firmó la pasada semana el decreto de cese de las competencias de forma permanente del diputado Bernabé Cano.

La moción del grupo socialista en la Diputación de Alicante para solicitar al diputado Bernabé Cano que deje su acta de concejal, o en caso contrario, sea expulsado del grupo del PP, fue apoyada por mayoría al sumar los votos de Compromís y Ciudadanos. En base a esta votación, el portavoz Toni Francés afirmó que, aunque el PP votara en contra, «Carlos Mazón tiene el deber moral y legal de pedir oficialmente a Cano su dimisión como diputado», añadiendo que «el pleno ha hablado claro y ha pedido a Cano que deje su acta o sea expulsado del grupo popular». Francés lanzó una pregunta al aire: «¿Va a cumplir el presidente, Carlos Mazón, con lo acordado?». Tanto los socialistas como Compromís acusaron este jueves a los populares de «proteger» al hasta ahora diputado de Deportes, insistiendo en que la consigna de todos los partidos a nivel nacional y autonómico ha sido apartar a los cargos vacunados. Respecto a esto, el portavoz de la coalición en la institución, Gerard Fullana, señaló que, «si Mazón va a escurrir el bulto y contradecir no solo ya al pleno, sino a a su líder, Pablo Casado, lo mejor que puede hacer es marcharse a casa». Asimismo, Compromís presionó al PP para que abra también una investigación para detallar por qué la Diputación incluyó a Juan Bautista Roselló en la lista de vacunación sin formar parte del personal esencial y por qué en el Hogar Provincial se siguió otro método. Según Fullana, «el zaplanismo ha convertido la Diputación en la casa de los escándalos mientras la gestión brilla por su ausencia». Respecto a la vacunación de Roselló, tanto el PP como el propio diputado responsable del Doctor Esquerdo mantienen que fue Salud Pública quien indicó que debía administrarse la vacuna al personal del centro y quien ratificó el listado en el que se incluyó su nombre.

Compromís ultima la denuncia por las facturas del PP

Compromís anunció que está ultimando la denuncia para exigir en los juzgados los . El portavoz, Gerard Fullana, denunció el «ataque» que ha recibido su asesor en la Diputación y aseguró que el objetivo de estas acusaciones es «amedrentarnos» en cuestiones como «el simpa que el PP hizo en la Institución Ferial Alicantina o los incumplimientos del Partido Popular de Alicante a la hora de justificar el traspaso de cientos de miles de euros públicos a una cuenta del partido en Murcia».

El PP pone el foco en el asesor de Compromís

Los populares denuncian que Ximo Perles ubica su despacho profesional en el Palacio Provincial

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, pidió este jueves al portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, que dé explicaciones sobre el caso Perles después de denunciar que el asesor del grupo Compromís, el también concejal en el Ayuntamiento de Calp, Ximo Perles, ubica su despacho profesional en el Palacio Provincial para ejercer como abogado. Dolón indicó que «Fullana debe dar la cara y dejar de amparar un comportamiento inmoral que podría acarrear una infracción de carácter muy grave por la mala gestión de los recursos públicos», explicó.

El grupo popular pide a Secretaría y Recursos Humanos que se pronuncie sobre si Ximo Perles ha cometido una infracción de carácter grave por el mal uso de los recursos públicos al ubicar su despacho en la Diputación Provincial. Dolón ha solicitado a la Diputación que acredite la compatibilidad del asesor para poder ejercer la abogacía de forma privada en este mandato.

Por su parte, Compromís contestó a estas acusaciones y explicó que dicho asesor no ejerce el Derecho profesionalmente en el ámbito privado, no tiene un despacho personal en la Diputación de Alicante y no cobra remuneración alguna que no sea por su trabajo como servidor público. Según apostilló la coalición, es el encargado de los asuntos legales que afectan a la actividad del grupo Compromís en la Diputación, por lo que, según precisaron, mantiene su dirección profesional en el despacho de la coalición de la calle Tucumán puesto que es su lugar de trabajo habitual. Los valencianistas también hicieron referencia a la certificación por parte de la Diputación de que es trabajador eventual de la institución. Perles pedirá amparo ante el Colegio de Abogados por este tema. Por su parte, el grupo socialista mostró su apoyo a Perles ante lo que considera «un ataque injustificado». Desde el grupo socialista, aseguraron que las acusaciones vertidas por el PP «utilizando los resortes que le ofrece ostentar el poder en la institución reflejan su nerviosismo», por lo que pidieron al PP que se disculpe ante Perles y «rectifique estas falsedades».