La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido hoy que los sacerdotes que practican oficios, sacramentos, o cualquier acompañamiento espiritual o religioso en centros residenciales deben ser vacunados y ha apoyado que los que ya han recibido el proceso de inmunización "están bien vacunados".

La portavoz del ejecutivo autonómico, tras la celebración del Pleno del Consell, ha sido preguntada por los medios de comunicación acerca de la vacunación del obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, quien recibió la primera dosis el 8 de enero en la Casa Sacerdotal de Alicante. A ese respecto, Oltra ha señalado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuenta con un protocolo de actuación que garantiza la libertad religiosa y de culto de los usuarios de recursos asistenciales de Servicios Sociales y, por ello, ha considerado que la vacunación de sacerdotes que acuden a esos centros está bien realizada. En ese sentido, ha dicho que esos religiosos "no dejan de formar parte del apoyo de los centros a la religiosidad" y eso es algo que, ha recalcado, forma parte del derecho constitucional a la religiosidad que tienen todas las personas.

"Entiendo que han de ser vacunados porque la condición de sacerdote no te inmuniza frente al virus", ha manifestado la vicepresidenta. No obstante, ha destacado que "esa es una situación y otra es la de los (sacerdotes) que no tienen ese perfil" y, en ese caso, las normas que recogen la prioridad de vacunación para grupos de riesgo, "vale igual para personas religiosas o seglares".

Como ha venido informando este diario, la Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación para aclarar si el de Murgui es uno de los casos de vacunaciones irregulares, aunque por el momento no había sido incluido en la lista de vacunados de manera irregular que elaboró y dio a conocer esta misma semana. Salud Pública será la que pida explicaciones al departamento del Hospital General de Alicante para conocer por qué se le administró la dosis y determinar si se hizo cuando no le tocaba.

La consellera ha sido preguntada igualmente al respecto de la vacunación del secretario general de CC OO en el País Valenciano, Arturo León, y ha considerado que, hasta donde ha podido saber, está enmarcada "dentro del protocolo" establecido ya que habría recibido la dosis por incorporarse a su puesto en el Hospital General de Alicante. Según manifestó el propio dirigente sindical, es técnico de prevención laboral y se encuentra incluido en el listado elaborado por el departamento de salud en el que trabaja. El dirigente del sindicato, además, asegura que va a estar trabajando en primera línea en el Hospital General de Alicante,.

Al respecto del supuesto incumplimiento de las restricciones impuestas para atajar los contagios por parte de dos alcaldes de la Comunidad Valenciana, ha expresado que los regidores "han pedido disculpas", uno por saltarse el cierre perimetral de su municipio, y otro por reunirse con personas no convivientes", y ha defendido que los cargos públicos "deben ser ejemplares". Sobre estos hechos, la consellera ha dicho que será la ciudadanía la que tendrá que "enjuiciar" esos hechos cuando toque.

Por otro lado, la vicepresidenta ha rechazado realizar previsiones sobre una posible relajación de las medidas restrictivas de cara a salvar la campaña turística de la Semana Santa y ha dicho que, en estos momentos, lo que se está haciendo es "salvando la navidad, salvando vidas por las consecuencias de salvar la Navidad".

En ese sentido, Oltra ha dicho que en estos momentos lo que toca es "salvar la salud y la vida" y ha considerado que "todas las demás consecuencias son secundarias".

"Cada vez que alguien dice que hay que salvar algo, a lo mejor tendría que pensar dos veces lo que estamos salvando. Tenemos una situación gravísima y eso es lo que hay que salvar, y esa es la tarea que está haciendo el Gobierno", ha recalcado.