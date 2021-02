La vacunación de Bernabé Cano ha sacado a Carlos Mazón de su zona de confort. El agua, la lengua o las inversiones son temas en los que el presidente de la Diputación y líder provincial del PP se siente cómodo. Le permiten remar a favor del viento. Sin embargo, la presión política y mediática ante el hecho de que su diputado de Deportes recibiera la primera dosis anticovid sin pertenecer a ningún grupo de riesgo ha sacado a la superficie tanto sus debilidades como sus fortalezas. Mazón ha logrado zanjar, al menos por el momento, la peor crisis que han vivido PP y Ciudadanos en la Diputación de Alicante en año y medio. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la primera gran prueba de la resistencia del gobierno en la institución provincial. No obstante, a nivel interno, no ha resuelto ante la opinión pública este problema con la misma facilidad que ha zanjado su crisis de gobierno.

Ciudadanos encontró en las irregularidades por la vacunación la fórmula para marcar posición política propia y buscar la mayor exposición posible. Y lo consiguió con éxito. Su líder autonómico, Toni Cantó, llamó corrupto y sinvergüenza al diputado provincial y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, por saltarse los protocolos, a sabiendas de que ponía en un aprieto a Carlos Mazón, cuya presidencia se sostiene gracias a los dos diputados de la formación naranja. Ante la presión, el líder del PP cedió y apartó de las competencias de Deportes indefinidamente a Bernabé Cano. Esta decisión no logró apaciguar los ánimos entre la oposición y Ciudadanos, que el pasado jueves, por primera vez en un año y medio, formaron un bloque alternativo en el pleno para arrinconar al PP y exigir que Cano deje su acta y, de no ser así, instar a Mazón a expulsarlo al grupo de no adscritos.

El presidente de la Diputación y líder del PP no ha expulsado a Bernabé Cano del partido y, por ende, no ha atendido la solicitud de su socio de Gobierno. Sin embargo, se ha comprometido a abrir una investigación y ha retirado la cartera de Deportes al diputado. El PP también ha aprobado la moción de su socio para pedir su dimisión o su cese, pese a que públicamente ha dado toda clase de justificaciones sobre esta vacunación. Ciudadanos ha aceptado los términos y desde el equipo de gobierno han dado la crisis por zanjada. El presidente de la Diputación ha logrado que su pacto haya salido indemne.

Los de Cantó están convencidos de que el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que el acuerdo de pleno se cumpla. «Estamos seguros de que Bernabé Cano dejará el acta», precisan fuentes provinciales de la formación naranja. «Las relaciones son excelentes. El pacto es sólido», añade el PP, haciendo hincapié en el trabajo que tanto el presidente como los diputados Javier Gutiérrez y Julia Parra están desarrollando conjuntamente. De hecho, es fácil ver a los representantes de la formación naranja dialogando abiertamente en el despacho del presidente e incluso tomando café juntos. Toni Cantó y Javier Gutiérrez han asegurado que el pacto no corre peligro y que la actuación de un diputado no puede hacer tambalear el proyecto que están desarrollando. El PP se escuda en que ya ha abierto a Cano un expediente informativo, además de añadir que la Conselleria de Sanidad tiene todavía abierto su expediente de averiguación sobre su vacunación y que la Diputación va a abrir una comisión para analizar lo ocurrido. Mientras tanto, el Consell sigue alargando su informe sobre las vacunaciones irregulares para ganar tiempo, plenamente consciente del desgaste que está sufriendo el PP provincial con este tema.

No obstante, pese a su capacidad por mantener intacto su pacto y tapar el agujero creado por las discrepancias con sus socios, Carlos Mazón no ha conseguido coger el toro por los cuernos y ha evidenciado sus debilidades en un tema que ha calado en la opinión pública. Pese a contar con el apoyo de Génova, la presión ha hecho mella en el dirigente y ha sacado a la superficie sus dificultades y su falta de contundencia para condenar unos hechos que sí es capaz de criticar cuando los protagonistas vienen de la bancada de la izquierda. Cada dimisión de un cargo público ha hecho más clamoroso el caso de Bernabé Cano.

Pero el conflicto no termina ahí. Los grupos de la oposición y Ciudadanos también han pedido una investigación para aclarar la vacunación de otro de sus diputados, el responsable del Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, después de que Sanidad lo acusara de autoincluirse en el listado de vacunación. Está por ver si Carlos Mazón demuestra la cimentación que tiene como líder para evitar que este tema se convierta en un lastre que le pueda perseguir si quiere seguir ascendiendo.