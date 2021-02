Cuentan que no tuvo ningún atisbo duda. Cuando al secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, le plantearon la necesidad de cubrir la vacante de una de las tres portavocías adjuntas del grupo socialista en las Cortes, lo tuvo claro. Muy claro, aseguran. José Chulvi debía estar al frente, y así se anunció el pasado fin de semana en la Comisión Ejecutiva Nacional del partido. De esa forma, ungido por el barón autonómico y jefe del Consell, el alcalde de Xàbia y secretario provincial del PSOE en Alicante ha sido elegido para ostentar una responsabilidad que, en cualquier caso, debería aumentar su proyección pública y, dicho sea de paso, también incrementa sus honorarios.

La decisión del líder socialista en la Comunidad acaba con un mes de vacío en ese puesto, reservado a la cuota de representación alicantina -existe una portavocía adjunta para un representante de cada una de las tres provincias-, y suscita, como cualquier movimiento en el ajedrez político, varias lecturas. Al margen de la evidente sintonía que existe entre Puig y Chulvi, algo en lo que todos coinciden, un sector del partido defiende que el presidente refuerza de este modo al que, al menos sobre el papel, debería controlar el partido a nivel orgánico en la provincia; una cuestión que tiene su enjundia a nueve meses vista de que se celebre el 40º Congreso Federal del Partido Socialista y, seguidamente, el Nacional del PSPV y los cónclaves provinciales. Otras fuentes de la formación, por contra, sostienen que su nombramiento responde más a una suerte de agradecimiento por los servicios prestados dado que, según vaticinan, Chulvi no seguirá al frente de la secretaría provincial del PSOE a partir del próximo año puesto que, insisten, su peso es más testimonial que real. En lo que sí parecen coincidir más es en que esto deja a todos descontentos y, por tanto, también contenta a todos. Se mantiene más o menos el equilibrio de fuerzas en las Cortes. El «mal menor», que decía algún socialista alicantino tras conocer la designación.

El hecho de que José Chulvi compatibilice desde ahora su cargo orgánico con la portavocía adjunta en las Cortes -lo que conlleva una gratificación extra de 22.899 euros anuales- ha irritado a algunas familias socialistas, que no ven con buenos ojos que compagine ambas facetas , algo que no sucede con las otras dos portavoces adjuntas en las Cortes: Carmen Martínez, por Valencia, y Sabina Escrig, por Castellón. Sea como fuere, lo que es un hecho es que el nombramiento de Chulvi para el nuevo cargo era algo que muy pocos conocían hasta el domingo. Tanto es así que causó cierta sorpresa en la Comisión Ejecutiva Nacional, cuando el síndic del grupo socialista en el parlamento valenciano y vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, anunció el nombramiento. Y causó cierta sorpresa, por un lado, porque era algo que no figuraba en el orden del día, aunque la dirección del PSPV resta importancia a ese hecho porque en este tipo de reuniones, dicen, se suelen abordar cuestiones de esta índole sin necesidad de anunciarlas de antemano. Por otro lado, porque en su día se especuló con que la diputada Sandra Martín -a la que tradicionalmente se le ha relacionado con la familia del exsenador Ángel Franco- era la que más papeletas tenía de convertirse en portavoz adjunta. Pero no fue así, por decisión de Puig. Finalmente, esta parlamentaria se convertirá en coordinadora territorial de Alicante en el seno del grupo socialista en las Cortes, y Chulvi, que hasta ahora asumía esa función de coordinador provincial, accede al cargo que está vacante desde hace un mes, el de portavoz, que está libre desde que la ilicitana Toñi Serna fue nombrada como secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática y liberó su escaño, que pasa a Aroa Mira.

Está previsto que mañana miércoles, Chulvi acuda al Pleno en las Cortes designado ya como portavoz adjunto después de que el grupo socialista remitiera ayer una carta a la Mesa del parlamento autonómico informando del nombramiento. Sobre si seguirá o no frente al timón de la formación en la provincia como secretario general, prefiere no pronunciarse. Estará, dice, «a lo que diga el partido», toda vez que insiste en que ese, ahora, «no es el debate que toca», porque lo prioritario es «atender la emergencia sanitaria, económica y social del coronavirus». Está por ver si lo ocurrido en diciembre de 2017, cuando se estrenó como líder provincial con una ejecutiva integradora que, sin embargo, dejó fuera al sector de Ángel Franco, acaba ahora pasándole factura a nivel orgánico.