La rebelión municipalista contra el Gobierno central a cuenta del reparto de fondos europeos para la recuperación poscovid continúa in crescendo en la Comunidad. Compromís ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aumente la asignación económica prevista para que los ayuntamientos gestionen de forma directa un mayor volumen de las ayudas de Bruselas. La formación sostiene que de los 142.000 millones de euros que llegarán a España, sólo un 6% del total, es decir, 1.483 millones de euros, serán transferidos a los consistorios para impulsar sus propios proyectos. Así se ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2021; un reparto que no contenta a los valencianistas, que reclaman que el porcentaje se eleve como mínimo al 15%. Eso es lo que defiende el alcalde de València, Joan Ribo, quien compareció este martes acompañado de los portavoces de su formación en los consistorios de Alicante, Elche y Castellón, -Natxo Bellido, Esther Díez e Ignasi Garcia, respectivamente-, para pedir un reparto de ayudas más favorable a los municipios. Esa es, precisamente, la misma petición que viene haciendo el PPCV, que demanda igualmente que las entidades locales no tengan que pasar por el filtro de la Generalitat para impulsar las inversiones. En total, se calcula que la Comunidad recibirá 14.000 millones.

Ribó opina que el plan ideado por el Gobierno «no respeta el papel de los ayuntamientos», que, paradójicamente, son los que están «en la primera línea de la recuperación» como administración más cercana, pero quedan relegados «los últimos en asignación de recursos». Es por ello que opina que «los ayuntamientos queremos también tener recursos a nivel europeo porque no se pueden quedar todos a nivel del Estado y de la Generalitat».

A grandes rasgos, es el mismo argumento que enarbolan los populares, y el alcalde de València dejó ayer la puerta abierta a participar en un frente común de regidores para hacer fuerza en Madrid con tal de que sean atendidas sus pretensiones. Preguntado sobre esa posibilidad, aseguró que estaría dispuesto a mantener reuniones «con cualquier alcalde», aunque sea de otro color político, para «trabajar para conseguir más fondos a nivel municipal», con tal de que «podamos tener unos recursos que son razonables que tengamos». Por ello, aseveró no tener «ningún inconveniente» en unirse a otros regidores para reclamar lo que considera que es justo.

Los cuatro representantes de Compromís expusieron algunos de los proyectos que priorizarían con esos fondos. Natxo Bellido citó ejemplos como la puesta en marcha de un centro de investigación y referencia sobre procesos hídricos en Rabasa; habilitar un corredor verde desde Agua Amarga hasta el Clot de Galvany; la rehabilitación de viviendas para facilitar la accesibilidad y la eficiencia energética; o proyectos de eficiencia en la gestión de residuos, instando al alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), a «trabajar, consensuar y dialogar» con el resto de grupos políticos y con la sociedad civil las posibles inversiones, algo que, aseguró, están esperando desde hace dos meses. Esther Díez, por su parte, citó la mejora de la eficiencia energética en barrios como Carrús, continuar con el desarrollo del campus tecnológico, fomentar la agricultura ecológica, la digitalización y la movilidad sostenible, pasando por la regeneración del río Vinalopó y su conexión con las zonas verdes de la ciudad, entre otras propuestas.

Mientras tanto, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pidió ayer a Puig «acuerdo y consenso» con los proyectos europeos y que «deje de mentir» sobre la llegada de fondos», pues dijo, según la líder autonómica, «que iban a llegar 21.000 millones de euros en 410 proyectos», pero «mintió porque no se sabe la cantidad que llegará a las comunidades autónomas».