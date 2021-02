El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado hoy que las restricciones impuestas en la Comunidad Valenciana para tratar de contener la pandemia de coronavirus se levantarán "cuando sea posible" desde el punto de vista epidemiológico, y ha defendido que "a nadie le interesa mantenerlas por mantenerlas". El jefe del Consell ha calificado la situación que se vive en el territorio autonómico como "muy difícil" y cree que "las medidas están dando resultado, pero no podemos relajarnos en absoluto porque la letalidad es insoportable".

Puig ha hecho estas declaraciones durante la sesión de control en las Cortes celebrada hoy en respuesta al síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, que ha preguntado al líder autonómico cuál es su plan al respecto de mantener o relajar las limitaciones que imperan en el territorio autonómico. A este respecto, el presidente ha manifestado que cualquier decisión que se adopte estará basada en la evolución de los datos sanitarios, si bien ha dicho que "Hay cosas que sabemos. Y es que a mayor movilidad, mayor contacto, mayor contagio. Y los espacios en los que se producen los contagios, una parte fundamental, son los bares y restaurantes", ha aseverado. En ese sentido, ha vaticinado que durante la jornada de hoy, previsiblemente, se anunciará la prórroga de las restricciones.

Ahora, ha añadido el jefe del Consell, "hay un horizonte, que es la vacunación, y esto nos abrirá la puerta a la esperanza sin duda". Mientras tanto, asegura que hay que intentar ayudar "al máximo" a los sectores afectados por las limitaciones. En ese punto ha recordado que desde la Generalitat se han destinado 400 millones de euros para inyectarles liquidez a través del Plan Resistir. De hecho, ha anunciado que los ayuntamientos han recibido ya los 100 millones comprometidos por la Generalitat para repartir ayudas en la línea enmarcada en el plan Paréntesis. "Posiblemente será insuficiente, pero sí es un esfuerzo considerable", ha afirmado. Sobre este asunto, Puig ha avanzado que se articulará una nueva batería de ayudas si la situación lo requiere.

Por su parte y en relación a la hostelería, Cantó ha dicho que existen dos posibles vías: "se puede cerrar" o permitir que funcione "con garantías". Lo que sí ha dejado claro es que, a su juicio, "no se puede cerrar, no ayudar y freír a impuestos". Por este motivo, el síndic de Cs ha exigido al Botànic que ponga en marcha más ayudas para sostener a todos los sectores afectados por las restricciones y las limitaciones a la actividad. También ha invitado a Puig a "cambiar de socios" y ha instado al Gobierno autonómico a que "dejen de pelearse como chiquillos". Por ello, ha reclamado al presidente que lidere su gobierno "de una puñetera vez" y despida a los "inútiles". En este punto, el presidente de la cámara ha llamado la atención a Cantó y ha pedido no recurrir a adjetivos como "inútiles" porque se falta al respeto.

La síndica del PP, Isabel Bonig, ha asegurado que "no hay gestión sanitaria ni cohesión" en el Gobierno que lidera Puig, ha criticado el plan de vacunación y ha preguntado "cuándo se van a asumir responsabilidades políticas" por los continuos errores que, según critica, se están cometiendo durante la tercera ola de la pandemia.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha acusado al Consell de tener a la hostelería como "prisionero de guerra", y le ha instado a salir a la calle, al tiempo que ha considerado de "burda maniobra propagandística" el plan de ayudas impulsado por el Botànic.