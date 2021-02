El reparto de la cúpula funcionarial atasca la estructura final del Consell

Es el último escollo que las consellerias aún no han sorteado y, aunque a diferencia de los reglamentos no tendrá que pasar por pleno del Consell, su aprobación no es tan sencilla. Para empezar, algunos departamentos han tenido su propia pelea interna ya que no todas las peticiones de creación de nuevas jefaturas o de asignación de ya creadas han podido atenderse.

Problemas en el segundo escalón

El mestizaje dentro de las consellerias, con un segundo escalón de tres partidos, no facilita el acuerdo. Si repartir funciones fue un problema, también lo es la distribución de jefaturas de servicios máxime en un momento en que escasean las manos. Cabe recordar, además, que este nuevo Botànic ha engordado la estructura administrativa con más consellerias y altos cargos, lo que se traduce en la necesidad de aumentar la cúpula funcionarial.

El acuerdo interno en cada departamento no es la única traba que encuentran las órdenes de desarrollo de los ROF. El Consell estableció en su momento que estas normas tendrán que ser informadas por Función Pública (responsable de los puestos de trabajo adscritos a la Administración del Consell) y por la Dirección General de Presupuestos. Con los informes favorables, las consellerias podrán ya aprobar su estructura definitiva.

Sin embargo, el visto bueno no se puede dar por hecho, lo que supone un contratiempo para el normal funcionamiento de las consellerias. Ni el de Función Pública ni tampoco el de Presupuestos, ya que la creación de nuevos puestos debe ajustarse a la dotación presupuestaria. Las consellerias de nueva creación, Vivienda e Innovación, son las únicas que ya completaron su estructura al inicio de la legislatura. El departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau contará con 16 jefaturas de servicio y cinco subdirecciones; mientras que la orden de desarrollo de Innovación fijó 19 jefaturas de servicios al margen de las direcciones territoriales.

Presupuestos tiene ya en su poder las propuestas de los departamentos de Territorio y Justicia, mientras que al menos otras dos, las consellerias de Agricultura y Economía, las han cerrado ya y las han enviado a Hacienda. En Políticas Inclusivas había pelea por la ubicación de una de las jefaturas , la de las unidades de Igualdad.

Fuentes de Hacienda indicaron que los informes se irán realizando conforme lleguen las propuestas y no se esperará a recibir todos para una valoración conjunta. En función de las peticiones, precisaron las mismas fuentes, se valorará si es factible o no aceptar presupuestariamente las nueva cúpula funcionarial. Teniendo en cuenta el retraso de los propios ROF, el organigrama definitivo podría aún tardar y coincidir con el ecuador de la legislatura.