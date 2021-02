El Consell espera que tras las elecciones del próximo domingo en Cataluña, se pueda constituir un parlamento con un Gobierno al frente con el que "poder mantener la colaboración administrativa que caracteriza al Botànic", ha manifestado hoy la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en su comparecencia posterior al pleno del Consell.

Oltra ha sido preguntada por las expectativas del Ejecutivo valenciano en relación a los comicios catalanes y ha explicado que los intereses económicos entre ambas comunidades son "importantes", subrayando en este sentido que los empresarios de la Comunidad Valenciana mantienen importantes líneas de negocio en exportaciones en ese territorio. También ha destacado otro tipo de intereses comunes entre ambas comunidades, como por ejemplo el Corredor Mediterráneo y el sistema de financiación económica que, a su juicio, "requieren de un gobierno, también en Cataluña, que permita colaborar entre administraciones desde la normalidad y colaboración democrática".

Los medios de comunicación también han preguntado a Oltra sobre las recientes declaraciones del vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, en las que afirmó que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España". Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha señalado que el Consell "trabaja todos los días para tener una calidad democrática óptima". No obstante, ha remarcado que el Ejecutivo valenciano no ha debatido sobre este asunto en el pleno celebrado esta mañana.

Oltra ha destacado que el Gobierno integrado por el PSOE, Compromís y Unides Podem, "ha puesto en marcha políticas que ponen en el centro a las personas" y mecanismos y normativas sobre "transparencia y participación". A este respecto, ha citado algunas iniciativas como el canal de participación ciudadana en las decisiones del Consell "GVA Participa" y en la elaboración de los presupuestos, y ha asegurado que el Consell está trabajando "para que cada vez hayan más posibilidades de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos". También ha indicado que se trabaja también en "blindar la democracia frente a posibles ataques que pueda tener", como situaciones de corrupción "que se produjeron en los años de gobierno del PP", con una arquitectura normativa de "buen gobierno" y de transparencia. Estas medidas pretenden que la democracia "sea más robusta" y que se defienda ante quienes la atacan "porque al final la corrupción es un síntoma de una democracia enferma", ha expresado.

"Siempre se puede mejorar y buscar nuevas fórmulas", como las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, que hacen que "las democracias se vayan fortaleciendo y buscando vías en las que las personas puedan participar en los asuntos públicos", ha concluido.

Un síntoma machista

Otro de los asuntos abordados durante la comparecencia semanal de Oltra se ha centrado en las declaraciones que la síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, realizó durante la sesión de control celebrada este jueves. Durante el debate parlamentario, Bonig aludió, sin citar expresamente, a la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, diciendo que es "la mano que mece la cuna" del Consell, la "Torquemada del Botànic" y "la que hace las veces de asesora espiritual del presidente", Ximo Puig. Fueron afirmaciones con las que Bonig pidió a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que se cuide y "no asuma errores que no son suyos". Sobre este asunto, la vicepresidenta del Ejecutivo ha opinado que, afirmaciones de ese tipo, "alimentan el marco machista, el marco misógino, el relato de las mujeres malas".

Oltra cree que es "muy fácil entrar en la trampa del relato de las mujeres malas", y eso es algo que, a fin de cuentas, considera que "no deja de ser un síntoma del patriarcado, un síntoma machista". Ha aseverado incluso que la propia portavoz del PP se queja de esas cuestiones "y a veces con razón". Pero cuando nos quejamos, ha proseguido, "lo que no podemos es practicar aquello que no nos gusta que nos hagan", ha indicado Oltra.

La vicepresidenta no cree que las afirmaciones de Bonig se hayan hecho con "la voluntad de contribuir al machismo o a la misoginia", sino que es algo que se hace "inconscientemente, porque vivimos inmersos en el patriarcado y por tanto todos tenemos tics más micro o más macro machista".

Oltra también ha hecho referencia a que en la misma sesión de control de las Cortes, el síndico de Ciudadanos, Toni Cantó, también profirió "insultos gordos", pues se refirió al Consell como "inútiles" o que "no saben hacer la O con un canuto", y se ha preguntado si es "útil" para la oposición esta manera de ejercerla "tan insultante, tan ofensiva".