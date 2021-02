La vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, ha defendido hoy el recurso de casación que la Generalitat ha presentado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que ha declarado nulo, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). La portavoz del Ejecutivo valenciano, tras el pleno del Consell, ha asegurado que en el expediente sí están incorporados los informes de género, infancia y adolescencia, entre otros. La supuesta ausencia de estos documentos es uno de los motivos por los que los jueces han declarado el Pativel contrario a derecho.

Oltra ha asegurado que la Generalitat "se ha ajustado a la doctrina del Tribunal Supremo" y en relación al informe de viabilidad económica, ha expresado que "no se trata de un instrumento de transformación del suelo, sino de conservación, no se crean servicios públicos que deba mantener la Generalitat, y si hubiera algún derecho indemnizable se reconocería de manera puntual, no de manera global".

La vicepresidenta ha defendido que el litoral es "uno de los activos más valiosos", mientras que "soporta una presión muy fuerte", por lo que el Pativel "tiene como finalidad preservar ese espacio tan frágil y amenazado".

A este respecto, ha precisado que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral es "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos y el catálogo de playas de la Comunidad". Por ello, ha aseverado que la pretensión del Consell es "compatibilizar la actividad económica con el respeto a los valores ambientales y paisajísticos", y ese es el hecho que fundamenta la defensa del recurso registrado.