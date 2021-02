El fiscal aprecia abusos agravados en la causa contra el exmarido de Oltra

La repetición parcial del juicio por abusos sexuales a una menor tutelada contra un educador del centro en el que se encontraba interna podría tornarse en contra de los intereses de la defensa del acusado, después de que la Fiscalía modificara ayer sus conclusiones y solicitara una pena agravada al considerar la circunstancia de prevalimiento, al entender que Luis Eduardo R. I., exmarido de Mónica Oltra, actuó aprovechándose de la superioridad que le daba sobre su víctima su condición de educador. Además, el interrogatorio de la fiscal y la contundente declaración de la psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de València que exploró a la menor desarmaron por completo los dos informes, realizados a instancia de la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Oltra, que no daban credibilidad a la adolescente y que hicieron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana suspendiera la condena inicial de cinco años impuesta y ordenara la repetición de la práctica de la prueba pericial para ser valorados ambos informes a favor del acusado. El procesado, que trabajaba en el turno de noche en dicho centro de menores de València cuando se produjeron los hechos, entre 2016 y 2017, volvió a reconocer que entró en la habitación de la menor y que le hizo masajes en la cabeza para que se relajara, pero niega cualquier tipo de tocamiento de índole sexual. Asegura que no tuvo ningún problema con ella. La psicóloga del IML de València -única de las peritos que declararon ayer que no depende de Igualdad- aseguró que el informe del Instituto Espill en el que se duda de la veracidad de los abusos «es inconsistente». Asimismo argumenta que la niña ofrece un «relato concreto y claro», que siempre ha dicho básicamente lo mismo y que no incurre en contradicciones. La Fiscalía en su interrogatorio ya había desmontado precisamente esa supuesta contradicción que alegaba la otra perito, técnico de la Conselleria que realizó el segundo informe.