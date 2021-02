El resultado de las elecciones catalanas ha tenido eco en la política valenciana. Mientras los dirigentes de PSPV y Vox sacan pecho, los primeros por su victoria y los segundos por el ansiado adelanto al PP, los principales cargos de Ciudadanos en la Comunidad han guardado silencio tras su debacle y los del PP defienden que el veredicto de los votantes catalanes no se puede extrapolar a la Comunidad y tampoco a nivel nacional. No cabe duda de que este resultado mete al PP y a Ciudadanos en un problema. Los populares daban por descontado el batacazo, pero aspiraban a recuperar parte de la descomposición de los naranja. No ha sido así. Las elecciones catalanas han encumbrado a Vox, una victoria que reabre la disputa de Santiago Abascal con Pablo Casado por liderar la oposición. La ola expansiva del 14F ha dado de lleno en la política nacional y, también, en la de esta Comunidad.

Ciudadanos tendrá que analizar su política de pactos, entre los que se incluye el del Ayuntamiento de Alicante y el de la Diputación, y decidir, por tanto, si mantiene su unidad de acción con el PP o da un giro, de nuevo, hacia la izquierda. Militantes y representantes de la formación expresaron este lunes su malestar con la dirección y exigieron responsabilidades a la ejecutiva, los comités autonómicos y los responsables de campaña. «Toca asumir responsabilidades», aseguraba el diputado Jesús Salmerón. La caída de los de Arrimadas abre la posibilidad de que el líder autonómico, Toni Cantó, se replantee su apoyo a reformar la ley electoral para bajar el listón del 5% al 3% ante el riesgo de quedarse fuera del Parlamento valenciano. Tanto Toni Cantó como el diputado provincial, Javier Gutiérrez, no quisieron hacer declaraciones y prefirieron mantener un hermético silencio.

Por su parte, el PP restó importancia a la cita catalana después de haber cosechado sus peores números y cerró filas con Pablo Casado. Con este resultado, para los populares sería fundamental recuperar el poder en la Comunidad Valenciana para ganar las elecciones generales, lo que podría acelerar la operación Mazón para reforzar cuanto antes el liderazgo autonómico del ahora presidente de la Diputación de Alicante. Fuentes del partido a nivel provincial aseguraron que seguirán buscando la moderación. La síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, cargó contra los socialistas y los acusó de «querer convocar la mesa de diálogo para iniciar el proceso de separación y ruptura de Cataluña». Por su parte, Carlos Mazón apostilló que «los resultados no han sido buenos, hacemos autocrítica. Esta Comunidad tiene otra situación porque aquí gobernamos en muchas instituciones».

El 14F ha dejado un Parlamento con mayoría independentista pero con el PSC como la fuerza más votada. Los socialistas valencianos sacaron pecho por la victoria y reprocharon que PP y Ciudadanos hayan abandonado el centro para competir con Vox: «Y han perdido la partida», aseguraban ayer representantes del PSPV. Para Ximo Puig, lo deseable es un Gobierno catalán que «avance en el diálogo» en asuntos como el Corredor Mediterráneo o la financiación autonómica. Puig también puso el foco en el auge de Vox, con un claro mensaje hacia los partidos de derecha de las Cortes, y en especial hacia Isabel Bonig: «Cuando la derecha se radicaliza, gana la derecha radical». El presidente defendió que la formación del nuevo Gobierno de Cataluña debe estar vinculada al interés general, «más allá de posiciones que se han visto ya absolutamente fracasadas y que no generan ni progreso ni bienestar». Eso sí, prometió que la Comunidad Valenciana cooperará gobierne quien gobierne. También el secretario general de los socialistas en la provincia, José Chulvi, y el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, defendieron la necesidad de «recuperar la vía del crecimiento económico y la justicia social».

Vox ha logrado su objetivo y, además de convertirse en la cuarta fuerza, se coloca como líder en la derecha. Esta es la venganza de Santiago Abascal a Pablo Casado por la fallida moción de censura. Aunque los ultraderechistas han conseguido ser un partido con presencia en toda Cataluña, esta victoria no tapa la falta de liderazgo sólido que tienen en esta Comunidad. Este lunes, la síndica en las Cortes, Ana Vega, asumió la responsabilidad de luchar contra el separatismo: «Somos la alternativa patriótica contra el comunismo totalitario y el separatismo egoísta», afirmó Vega.

Desde Unidas Podemos de la Comunidad entendieron que mantener el número de escaños en Cataluña es una forma de consolidarse y siguieron apostando por las políticas progresistas.

Senadores y diputados de Cs exigen dimisiones

Varios senadores y diputados de Cs están exigiendo dimisiones en la dirección encabezada por Inés Arrimadas, a la que responsabilizan del hundimiento sufrido en las elecciones catalanas de este domingo en las que el partido ha pasado de los 36 escaños con los que ganó los comicios de 2017 a quedarse solo con seis. Además del diputado autonómico de las Cortes Jesús Salmerón, otros cargos que han participado en este debate son el senador Fran Hervías, que fue secretario de Organización con Albert Rivera o el senador Miguel Sánchez.