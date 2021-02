La Diputación de Alicante ha aprobado en un pleno extraordinario y sin votos en contra la modificación de crédito que permitirá destinar, a través de dos planes de ayudas, 24 millones de euros a autónomos, pymes y profesionales de sectores como el de la hostelería, la restauración o el ocio con el objetivo de minimizar el impacto económico del covid. Pese a que el PSPV ha votado a favor y Compromís se ha abstenido, los dos grupos han criticado el retraso de la institución a la hora de hacer llegar las subvenciones.

Durante la sesión plenaria, celebrada de manera telemática, el diputado de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, ha señalado que “la situación sobrevenida por la crisis sanitaria ha puesto a nuestro tejido empresarial en situaciones extremas y por ello, desde la Diputación de Alicante nos hemos comprometido a poner todo nuestro trabajo y esfuerzo a su servicio para que estas ayudas lleguen lo más pronto posible a los afectados”.

Por un lado, se han consignado fondos, procedentes de los remanentes, para dotar el plan de ayudas a autónomos, pymes, micropymes y profesionales que la institución provincial ya puso en marcha el pasado año con motivo de la pandemia y que este año se reactiva, elevando su cuantía de seis a nueve millones de euros. Esta cantidad, que se distribuirá siguiendo criterios de población entre los 141 municipios de la provincia, permitirá a los beneficiarios hacer frente a las cuotas de autónomos, los gastos de los sistemas de alarma y seguridad, los recibos de la luz y los seguros, el alquiler del negocio o vehículos comerciales o los intereses de préstamos, entre otros.

En este sentido, Cañadas ha explicado que este año se han introducido nuevos conceptos subvencionables como el de la cuota de autónomos o las primas de seguros para facilitar la participación de los posibles beneficiarios en este programa de ayudas propio, que será gestionado a través de los ayuntamientos. Las subvenciones podrán llegar a los 3.000 euros, frente a los 2.000 euros del pasado ejercicio.

Por otro lado, el pleno ha autorizado un crédito extraordinario de 14,7 millones de euros, importe que la Diputación de Alicante destinará al Plan Resistir impulsado por las instituciones provinciales, los ayuntamientos y la Generalitat para ayudar a sectores como el de la hostelería, el ocio, la cultura o las agencias de viaje, que se encuentran entre los más afectados por el Covid-19 ya que han visto limitada su actividad. La aportación de la institución provincial supone el 22,5% de la subvención que recaerá en cada municipio beneficiario, ha indicado el diputado, quien ha apuntado que los consistorios podrán disponer de estos fondos a finales del próximo mes de marzo.

Por su parte, el diputado de Infraestructuras y portavoz de Ciudadanos (Cs), Javier Gutiérrez, ha valorado, tras el pleno, las ayudas impulsadas desde el equipo de Gobierno de la Diputación. “Desde las instituciones tenemos que evitar que miles de negocios echen el cierre y con este objetivo hemos hecho un gran esfuerzo para reunir un total 23,7 millones destinados a ayudar a empresarios, pymes y autónomos que están en una situación límite tras las restricciones por la pandemia”, ha destacado. Asimismo, ha anunciado que “nuestro compromiso de apoyo al tejido empresarial no se acaba aquí, tendrá continuidad mientras las circunstancias no mejoren, incentivando iniciativas desde todas las áreas de la Diputación que den un respiro a pymes y autónomos”.

El portavoz del Grupo Socialista, Toni Francés, ha lamentado “la falta de agilidad y rapidez” en la trasferencia de los fondos provinciales a los ayuntamientos, una crítica en la que ha coincidido el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.

Por un lado, Toni Francés ha indicado que "la Diputación de Alicante será la última en hacer llegar los fondos a los ayuntamientos de la provincia para ayudar a las pymes, micropymes y autónomos más afectador por la pandemia, añadiendo que “de nuevo, Mazón fracasa ante la tardanza en hacer llegar las ayudas urgentes a pymes y autónomos”. Para Francés, la rapidez en la reacción de la Generalitat Valenciana a la hora de poner en marcha este ambicioso plan, “ha pillado de nuevo con el pie cambiado al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos en la Diputación de Alicante”, lamentando que “cuando la clave de estas ayudas es que lleguen lo más rápido posible, la Diputación de Alicante no las hará llegar hasta finales de marzo, dentro de un mes y medio. Vamos a votar a favor, pero no podemos obviar que la Diputación una vez más no ha sido rápida, no ha estado a la altura que se necesitaba en un momento tan crítico como el actual”.

Compromís ha calificado este miércoles de "imprevisión total" el retraso de las ayudas contra el covid. Este ha sido el motivo por el cual Compromís se abstenido durante la votación de la modificación del presupuesto, a pesar de que los valencianistas, según han dicho, están a favor del plan autonómico. Su portavoz, Gerard Fullana, ha apuntado al desborde que sufre el equipo de gobierno dirigido por Carlos Mazón durante la gestión de la crisis sanitaria. En este sentido, Fullana ha preguntado “¿cuánto tenemos que esperar que estén las ayudas en manos de los sectores más necesitados? Todavía estamos esperando que paguen las ayudas de la DANA de hace 14 meses. Fueron capaces de hacer una modificación del cobro de impuestos a empresas que facturan más de un millón de euros pero en la hora de salvar los sectores más afectados por el cierre sanitario somos los últimos al llegar”.

A este respecto, el responsable del área de Desarrollo Económico ha señalado que “es complicado ir más rápido” ya que, tal y como ha reconocido, “la tramitación administrativa de este tipo de programas lleva su tiempo y retrasa la llegada de las ayudas, tal y como admite también el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig”. No obstante, ha indicado que la transferencia de la Diputación llegará a los consistorios antes de que se inicie el reparto de las ayudas entre los beneficiarios de las respectivas convocatorias municipales. Además, ha recordado que la Generalitat realiza sus pagos a través de confirming, y no por transferencia nominativa como hace la institución provincial, y que “este confirming no ha llegado todavía a todos los ayuntamientos, como es el caso de Mutxamel”, municipio del que Cañadas es también alcalde.

Finalmente, ha lamentado que desde la Generalitat se pongan este año trabas administrativas al programa de ayudas a autónomos que gestiona directamente la Diputación de Alicante. En este sentido, ha explicado que el pasado año la Dirección General de Administración Local considero que no era necesario el informe de duplicidad y el de la tutela financiera para la concesión de estas subvenciones al entender que eran competencias propias de la institución provincial. “Sin embargo, casualmente este año al hacer esta misma consulta, la contestación ha sido que sí deberían realizarse ambos trámites, algo que nos ha sorprendido”, ha añadido Cañadas, mientras que el presidente de Diputacion, Carlos Mazón, ha apuntado, al respecto, que “este informe deja claro quién está queriendo entorpecer a quién”.

La sesión extraordinaria celebrada esta mañana, que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a las últimas víctimas de la violencia de género, ha estado marcada por el nuevo Reglamento de la corporación, que entro en vigor recientemente y que fija y limita los tiempos de intervención de los diputados en la exposición y debate de los puntos.