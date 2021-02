La dirección nacional del PP salió ayer al rescate de Carlos Mazón en uno de sus momentos más complicados. A las presiones que está recibiendo por el retraso a la hora de conceder las ayudas a la hostelería, se suman las discusiones por las vacunaciones irregulares o las mociones de censura. PSPV y Compromís han sacado todo su arsenal para desplegar una batería de acusaciones contra Mazón. Y la respuesta del PP ha sido evidenciar públicamente el apoyo que el presidente de la Diputación tiene de la cúpula del partido.

La institución provincial aprobó ayer, en un pleno extraordinario, la modificación de crédito que permitirá destinar, a través de dos planes de ayudas, 24 millones de euros a autónomos, pymes y profesionales de sectores como el de la hostelería, la restauración o el ocio con el objetivo de minimizar el impacto económico del covid. Después de una sesión plenaria con cruces dialécticos entre los portavoces y en el que la oposición reprochó a Mazón los retrasos en las subvenciones, la dirección nacional salió en su defensa. El secretario general, Teodoro García Egea, publicó en redes sociales una fotografía en la que se le ve trabajando con Carlos Mazón y afirmando que «la Diputación de Alicante pagará la cuota de autónomos a los hosteleros y actividades más afectadas por la pandemia. Hoy he abordado con Carlos Mazón estas medidas que son un ejemplo para toda España. Los impuestos de los alicantinos se destinan a ayudas, no a pagar niñeras».

Teodoro García Egea publicó este mensaje tan solo unas horas después del pleno en el que PSPV y Compromís lanzaron una retahíla de críticas al presidente, Carlos Mazón, por «la falta de agilidad y rapidez» en la trasferencia de los fondos provinciales, que llegarán a finales de marzo a los ayuntamientos de la provincia. El portavoz del grupo socialista, Toni Francés, que aprobó las ayudas, insistió en que la Diputación de Alicante será la última en hacer llegar los fondos a los ayuntamientos de la provincia, añadiendo que «de nuevo Mazón fracasa ante la tardanza en hacer llegar las ayudas urgentes a pymes y autónomos». Para Francés, esta convocatoria autonómica «ha pillado con el pie cambiado al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos». Compromís, que se abstuvo, calificó de «imprevisión total» esta gestión. El portavoz, Gerard Fullana, lamentó el «desborde» que sufre el equipo de gobierno durante la crisis sanitaria. En este sentido, Fullana lanzó una pregunta al aire: «¿Cuánto tenemos que esperar a que estén las ayudas en manos de los sectores más necesitados? Todavía estamos esperando que paguen las ayudas de la DANA de hace 14 meses».

A este respecto, el responsable del área de Desarrollo Económico, Sebastián Cañadas, explicó que «es complicado ir más rápido», y atribuyó la demora a la tramitación administrativa de este tipo de programas. No obstante, indicó que la transferencia de la Diputación llegará a los consistorios antes de que se inicie el reparto de las ayudas entre los beneficiarios de las respectivas convocatorias municipales. El PP denunció que la Generalitat realiza sus pagos a través de confirming, y no por transferencia nominativa como hace la institución provincial, y que «este confirming no ha llegado todavía a todos los ayuntamientos». Los populares lamentaron que desde la Generalitat se están poniendo «trabas administrativas» al programa de ayudas a autónomos que gestiona directamente la Diputación. En este sentido, Sebastián Cañadas explicó que el pasado año la Dirección General de Administración Local consideró que no era necesario el informe de duplicidad y el de la tutela financiera para la concesión de estas subvenciones y que, este año, sí ha hecho falta. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, apuntó, al respecto, que «queda claro quién quiere entorpecer a quién».

Por un lado, el pleno autorizó un crédito extraordinario de 14,7 millones de euros, importe que la Diputación de Alicante destinará al Plan Resistir del Consell, para ayudar a sectores como el de la hostelería, el ocio, la cultura o las agencias de viaje, que se encuentran entre los más afectados por el covid ya que han visto limitada su actividad. La aportación de la institución provincial supone el 22,5% de la subvención que recaerá en cada municipio beneficiario. Los consistorios podrán disponer de estos fondos a finales del próximo mes de marzo. Por otro lado, se consignaron fondos, procedentes de los remanentes, para dotar el plan de ayudas a autónomos, pymes, micropymes y profesionales que la institución provincial ya puso en marcha el pasado año con motivo de la pandemia y que este año se reactiva, elevando su cuantía de 6 a 9 millones de euros. Esta cantidad, que se distribuirá siguiendo criterios de población entre los 141 municipios de la provincia, permitirá a los beneficiarios hacer frente a las cuotas de autónomos, los gastos de los sistemas de alarma y seguridad, los recibos de la luz y los seguros, el alquiler del negocio o vehículos comerciales o los intereses de préstamos, entre otros. Este año se han introducido nuevos conceptos subvencionables como el de la cuota de autónomos o las primas de seguros para facilitar la participación de los posibles beneficiarios en este programa de ayudas propio, que será gestionado a través de los ayuntamientos. Las subvenciones podrán llegar a los 3.000 euros, frente a los 2.000 euros del pasado ejercicio.