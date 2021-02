Compromís presentó ante Fiscalía este jueves dos denuncias por la presunta financiación irregular por parte de Partido Popular de la provincia de Alicante de fondo. Ambas denuncias se enmarcan en el traspaso entre 2007 y 2018 de 926.791 euros desde el grupo político del PP en la Diputación de Alicante a las cuentas del partido provincial.

La primera de las denuncias hace referencia al periodo 2007-2015 en la que Compromís insiste en que se ingresaron al partido 480.000 euros de dinero público destinados al trabajo del día a día de los diputados como gestores públicos. La coalición lamentó que sobre dicho periodo no exista contabilidad alguna que acredite el destino final de estos ingresos, y se centra en dos movimientos por valor de 65.000 euros acontecidos el último día de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación en el que se vaciaron las cuentas del grupo político. La coalición considera que podría existir una delito de malversación de fondos.

La segunda denuncia está vinculada a los ingresos realizados entre 2015 y 2018 por valor de 447.791 euros, durante la presidencia de César Sánchez. En el actual mandato, Compromís intentó acceder a la contabilidad del grupo del PP: «El actual presidente de la Diputación y exvicepresidente con José Joaquín Ripoll, Carlos Mazón, lo ha impedido en sesiones plenarias con el apoyo de Ciudadanos», según dijo el portavoz, Gerard Fullana. En esta denuncia, Compromís abre la vía penal por un supuesto delito de falsedad documental cometida presuntamente por el vicepresidente de la Diputación y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a quien la coalición acusa de falsear los certificados del destino finalista del dinero. «A pesar de todas las amenazas y presiones del PP estas semanas, es nuestra obligación acudir a los tribunales», dijo Fullana.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, lamentó que el grupo Compromís «vuelva a buscar titulares utilizando la Justicia como válvula de escape a su falta de propuestas y medidas. Fullana solo sabe judicializar la vida política ante la falta de argumentos para defender a la hostelería y ayudar a nuestros autónomos y pymes, tan afectados por la pandemia».

Dolón explicó que el hecho de que Fullana anuncie que va a llevar al PP a la Fiscalía no es nada nuevo: «Siempre recurre a esta estrategia de judicialización contra el PP cuando le faltan armas políticas y propuestas. Ayer no votaron a favor de aprobar 24 millones de ayudas para los hosteleros, pymes y micropymes y hoy se ve que querían desviar el tema antes que dar explicaciones sobre por qué no están al lado de los hosteleros». Eduardo Dolón explicó que «el PP ya ha dicho, con relación a las asignaciones de los grupos, que el Tribunal de Cuentas era quien las fiscalizaba y que a partir de 2013 se aprobó un reglamento que los grupos que estábamos en la Diputación cumplíamos conforme a la normativa. Ya lo hemos dicho muchas veces». Eduardo Dolón consideró la aparición pública de Fullana «una vendetta porque hemos puesto sobre la mesa las irregularidades de su asesor », añadiendo que «la imagen que está dando Compromís evidencia su estrategia radical catalanista propia de la CUP».