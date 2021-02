Los socios del Botànic llevan el enfrentamiento por el teletrabajo hasta el final

La reunión preparatoria de los asuntos que se someten al pleno del Consell de los viernes, en el conocido como consellet, que reúne a las subsecretarías de todos los departamentos del Botànic, terminó a primera hora de la tarde sin pacto y el decreto cayó del orden del día de hoy.

Según supo este diario, la subsecretaria de la Conselleria de Justicia, Belén Cardona, expuso el contenido del mismo, ante lo cual las consellerias de Compromís entregaron un documento pidiendo cambios en el texto.

La oposición de Compromís a la aprobación de la norma tal como ha quedado redactada no era un secreto. De hecho, las consellerias de Compromís no descartaban bloquear el proyecto si no se introducían una serie de modificaciones. Y así fue.

Fuentes de Justicia precisaron que el texto no se retira, pero que no se abordará en el pleno de hoy. Eso sí, aclararon que el decreto ya no puede sufrir cambios de calado ni introducir nuevas cuestiones porque ya ha sido sometido al Consell Jurídic Consultiu (CJC).

«Solo podría cambiarse si el procedimiento empieza de cero», aseguraron, al tiempo que lamentaron que desde que el proyecto se colgó en la plataforma donde se incluyen los asuntos del Consell ninguna conselleria se había puesto en contacto con ellos. Además, recordaron que las consellerias ya tuvieron tiempo de hacer alegaciones y que Justicia ya aceptó alguna de ellas.

Sin embargo, no es la versión de Compromís, que relata que por dos veces (miércoles y ayer por la mañana) se avisó a la Conselleria de que la norma carece del consenso necesario y se pidió que no fuera tratado en el consellet. Además, subrayan que Justicia ha negociado, pero solo formalmente, porque las peticiones tanto de ellos como de los sindicatos no se han atendido.

La Conselleria de Justicia suma así un nuevo contratiempo al ya de por sí largo y accidentado procedimiento de una norma que lleva tiempo enfrentando al departamento de Bravo y a su socio de Gobierno. El texto obtuvo la semana pasada el dictamen favorable del CJC, un informe clave para que este decreto, torpedeado por la Abogacía de la Generalitat, pudiera seguir su tramitación.

Sin embargo, Compromís considera que una de las cuestiones controvertidas (el veto a los funcionarios de nivel 30) no se ha resuelto conforme a la observación esencial que hizo el órgano consultivo.