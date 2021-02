Bonig confirma ante Mazón su voluntad de renovarsu liderazgo autonómico

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, volvió ayer a confirmar su voluntad de renovar su liderazgo en el PP, además de mostrar su cansancio por el hecho de que la falta de sintonía entre la dirección nacional del partido y la regional esté desde hace semanas en el centro del debate. «Sobre eso -la falta de sintonía- me he pronunciado tantas veces que me parece absolutamente increíble. A mí me pagan los alicantinos, valencianos y castellonenses para resolver los problemas», dijo antes de un encuentro con el comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja, junto a Carlos Mazón, presidente del PP de la provincia que podría disputarle esa presidencia.

Y para confirmar su candidatura a mantener el cargo en un congreso que se debe celebrar durante este año, pero para el que no hay fecha, aclaró: «Si los ciudadanos dan su respaldo al Partido Popular y soy la próxima presidenta de la Generalitat Valenciana voy a hacer de la Comunidad Valenciana un gran clúster sanitario, de reconocimiento de todos los profesionales, de formación a todos los profesionales y de la colaboración público-privada que es fundamental, este es un modelo de éxito y un modelo que PP quiere potenciar y exportar». Carlos Mazón se limitó a refrendar las palabras de Bonig, sin querer abundar más en sus declaraciones.

Sobre la posibilidad de plantear listas conjuntas del PP y Cs, el presidente provincial de los populares, Carlos Mazón, dijo que «no están en el centro de la mesa de debate. Creo que los votantes del centro-derecha y del amplio espectro de centro van a tener y tienen una referencia en el PP». En el mismo sentido indicó que el PP «está muy satisfecho con la coalición de gobierno PP-Cs y es una buena manera de diferenciar los distintos gobiernos de coalición. Podemos ver a diario las contradicciones permanentes del gobierno de coalición del PSOE, Compromís y Podemos. En el caso de la coalición PP-Cs en la Diputación lo anormal sería la discrepancia. Somos capaces de poner en el centro la gestión». También añadió que «los votantes del centro-derecha y del amplio espectro de centro van a tener y tienen como referencia al Partido Popular, y ese es nuestro principal trabajo ahora mismo».

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, aseguró que entiende que otras fuerzas políticas quieran ficharles porque ellos son «muy buenos», pero señaló que en Ciudadanos no están en eso ahora mismo, sino en trabajar por la sociedad. Cantó contestó así, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por una posible confluencia con el PP o con las fuerzas del centro-derecha, y apostilló que no le parece que sea el momento de plantear estas cuestiones. «Entiendo que otras fuerzas políticas quieran ficharnos porque somos muy buenos. El grupo de las Cortes creo que es el mejor grupo y el que más trabaja», manifestó el también portavoz de Cs en el Parlamento valenciano. Sin embargo, afirmó que en Ciudadanos están centrados «en lo que necesita la gente de la calle que está pasando por una situación dramática». Según el líder naranja, no ha tenido ningún contacto con otros partidos sobre esa posible confluencia: «Yo no he tenido ninguno ni me consta. Yo estoy en otra cosa, en lo que necesitan los ciudadanos».