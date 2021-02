El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado que entiende que otras fuerzas políticas quieran ficharles porque ellos son "muy buenos", ha dicho, pero ha señalado que en Ciudadanos no están en eso ahora mismo, sino en trabajar por la sociedad. Cantó ha contestado así, en declaraciones a los periodistas, al ser preguntado por una posible confluencia con el PP o con las fuerzas del centro-derecha, y ha señalado que no le parece que sea el momento de plantear estas cuestiones.

"Entiendo que otras fuerzas políticas quieran ficharnos porque somos muy buenos. El grupo de Les Corts creo que es el mejor grupo y el que más trabaja", ha manifestado el también portavoz de Cs en el Parlamento valenciano. Sin embargo, ha señalado que en Ciudadanos no están en eso ahora mismo, sino centrados "en lo que necesita la gente de la calle que está pasando por una situación dramática". Ha afirmado no haber tenido ningún contacto con otros partidos sobre esa posible confluencia. "Yo no he tenido ninguno ni me consta. Yo estoy en otra cosa, en lo que necesitan los ciudadanos", ha asegurado Cantó. A su juicio, este no es el momento de plantear estas cuestiones pues "estamos muy lejos del ciclo electoral, por suerte o por desgracia", y lo que deben hacer todas las fuerzas políticas es "trabajar" para quienes les "pagan el sueldo y están pasando un situación dramática".

Por su parte, el presidente del PP de Alicante, Carlos Mazón, ha defendido este martes la coalición con Ciudadanos tanto en la Diputación que preside como en el Ayuntamiento de la capital, aunque ha remarcado que la posibilidad de unión de los dos partidos y de presentarse conjuntamente a las próximas elecciones "no es un debate que esté ahora mismo encima de la mesa".

"Los votantes del centro derecha y del amplio espectro de centro van a tener y tienen como referencia al Partido Popular, y ese es nuestro principal trabajo ahora mismo", ha zanjado a los periodistas sobre un posible acercamiento a Ciudadanos tras los malos resultados de las elecciones catalanas.

Mazón ha asegurado estar muy satisfecho del gobierno compartido con los 'naranjas' en la corporación provincial, una coalición que ha contrapuesto al tripartito PSPV-Compromís-Unides Podem en la Generalitat: "Podemos ver cuál es su relación todos los días en los medios de comunicación, en sus decisiones diarias y en sus contradicciones permanentes".

A su juicio, es muy fácil ver que el modelo de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante es diferente, donde "lo anormal sería la discrepancia" entre el PP y Ciudadanos. Ha hecho hincapié así en que "sobran razones" para demostrar que los dos capaces son capaces "poner en el centro y en lo común lo más importante", la buena gestión y los intereses de los ciudadanos. "Son dos modelos distintos de coalición, está bastante claro", ha insistido sobre el Botànic.

En todo caso, preguntado por la posibilidad de unas listas compartidas PP-Ciudadanos, el 'popular' alicantino ha puntualizado que "no es un debate que esté ahora mismo encima de la mesa".