Mazón apoya el pacto antitránsfugas y se escuda en que los concejales de Teulada siguen siendo del PSPV

A la misma hora en la que Carlos Mazón votaba a favor de una declaración antitransfuguista, el PP provincial justificaba la moción de censura que ha avalado en Teulada con los dos concejales que el PSPV ha expulsado para que pasen al grupo de no adscritos. El líder provincial del PP defendió ayer que no ha pactado con tránsfugas en Teulada, después de que la secretaria de este Ayuntamiento haya requerido otro tipo de documentación para poder aprobarlo definitivamente por acuerdo plenario. Según ha podido saber este diario, la secretaria hizo un requerimiento al secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, para confirmar el aval de Ferraz. En base a esta tramitación, el PP entiende que los concejales siguen perteneciendo al grupo socialista porque el pleno todavía no ha tenido conocimiento de la declaración de no adscrito. Sin embargo, fuentes del PSPV aseguraron ayer que quien marca la expulsión es el partido y no el Ayuntamiento. Según precisaron, aunque formalmente tenga que pasar por pleno, la notificación ya está hecha «y se presentó en tiempo y forma».

«La moción de censura se ha firmado con el PSPV por mucho que digan que los han tirado. Además, la ingobernabilidad en Teulada era absoluta». Así justificaron ayer los populares la moción que han avalado con los dos ediles expulsados por el PSPV. Por su parte, los socialistas denunciaron que Mazón se acoge a «tecnicismos». En cualquier caso, los de Puig han agilizado la tramitación del documento que ha requerido la secretaria, que previsiblemente se presentará hoy mismo en el Ayuntamiento de Teulada.

Tras darse a conocer el acuerdo entre los siete ediles del PP y los dos representantes socialistas para apartar de la Alcaldía a Rosa Vila (Compromís), Ximo Puig recurrió al Pacto Antitransfuguismo y el PSPV expulsó de inmediato a sus dos ediles -Héctor Morales y Alejandro Llobel-, lanzando una ofensiva para poner reparos legales a la estrategia de Mazón. Por su parte, el PP provincial se basa en la ingobernabilidad que existía en Teulada ante las desavenencias entre los miembros del equipo de gobierno e insiste en que Compromís también pactó con ediles tránsfugas.

La polémica por la expulsión de los dos concejales de este municipio de la Marina Alta se produjo ayer a la misma hora en la que Carlos Mazón votaba a favor, como portavoz del PP, de la declaración institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que celebró de manera telemática su junta de portavoces, donde todos los grupos aprobaron por unanimidad el documento en apoyo al Pacto Antitransfuguismo y al Pacto por la Estabilidad Institucional en la Comunidad.

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, consideró de vital importancia este compromiso institucional, «que muestra la lealtad democrática de las administraciones locales valencianas con su servicio al ciudadano».

La declaración que acompaña a la adhesión de la FEMP exponía que «el fenómeno del transfuguismo debe ser atajado para defender las bases de nuestra democracia, reforzando nuestros compromisos, colectivamente acordados, para evitar situaciones y conductas manifiestamente reprobables». Que Carlos Mazón aprobara este documento después de avalar tres mociones de censura despertó ayer las críticas de los grupos de la izquierda, que lo acusaron de «firmar con una mano las declaraciones institucionales contra el transfuguismo, mientras con la otra pacta con tránsfugas».

Esta es la tercera moción que el presidente del PP en Alicante, Carlos Mazón, apoya en siete meses con el apoyo de ediles que el partido con el que se presentaron a las elecciones ya había expulsado. La primera fue en verano del pasado año en La Torre de les Maçanes y la segunda salió adelante en enero, hace poco más de un mes, en Agres.

Un acuerdo que se llevará a las Cortes y las diputaciones

La declaración institucional que ayer se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos en la FVMP se remitirá a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para su aprobación plenaria, así como a las diputaciones provinciales y a las Cortes, por lo que Carlos Mazón tendrá que votarlo por segunda vez. El documento firmado expresa que «se considerará tránsfuga a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político».

Francés: «Utiliza a tránsfugas para conseguir gobiernos»

El portavoz socialista tilda la estrategia del PP como un «ejercicio de cinismo al estilo Trump»

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, se pronunció ayer tras la declaración institucional en apoyo al Pacto Antitransfuguismo por parte de los portavoces de los grupos políticos. Para el socialista, el hecho de que Mazón, como portavoz del PP en la FVMP, votara a favor de dicha declaración institucional mientras defiende la moción de censura «con tránsfugas» en Teulada para hacer alcalde a un concejal del PP, «es un ejercicio de cinismo al más puro estilo Trump». En opinión de Francés, «nos encontramos ante el PP de siempre, el que utiliza a tránsfugas para conseguir gobiernos, con maniobras oscuras y, por supuesto, saltándose el pacto antitransfuguismo».

En el documento firmado ayer se expresa que «se considerará tránsfuga a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura». A este respecto, Francés señaló que, «si firmas esto después de apoyar tres mociones con tránsfugas, no es por ignorancia, es por mala fe y cinismo». Es por esto que el portavoz socialista considera que, «si de verdad Mazón se cree lo que hoy ha firmado, debería desautorizar de inmediato la moción de censura de Teulada, y expulsar a los concejales del PP que apoyaron las mociones de censura de La Torre de les Maçanes y de Agres».