Restricciones en el punto de mira en San Vicente

Desde el 25 de enero, las reuniones en viviendas están limitadas a los convivientes en la Comunidad Valenciana, de tal forma que está expresamente prohibido que personas pertenecientes a varios núcleos de convivencia compartan espacio privado, según la normativa en vigor de la Generalitat. La difusión de la citada imagen del concejal de San Vicente del Raspeig ha causado cierta indignación entre parte de la corporación de la localidad, gobernada por un equipo dividido e inmerso en luchas internas y cruces de acusaciones entre dos bandos: por un lado el del alcalde, y por otro el encabezado, precisamente, por Lorenzo. Al respecto de la polémica fotografía, lo único que el citado concejal ha expresado a este diario es lo siguiente: «Creo que no debo dar explicaciones sobre mi vida personal». El edil se niega a responder preguntas ni sobre la supuesta celebración familiar, ni tampoco sobre las publicaciones realizadas por él mismo en el marco de las recientes elecciones en Cataluña, en las que deja entrever que, supuestamente, podría haber acudido a la jornada electoral, cuando está en vigor el cierre perimetral de la Comunidad.

La división que existe en el Gobierno de la localidad es tal que ni el propio alcalde, Jesús Villar, sabe si un miembro de su equipo se ha saltado las normas en vigor en un momento enmarcado en la tercera ola de la pandemia, sin duda la más grave de toda la crisis del coronavirus en la Comunidad. Villar defiende que, especialmente en la actual situación, «los responsables públicos deben dar ejemplo con el cumplimiento de las medidas», y añade que «cada uno es responsable de sus actos». Por su parte, fuentes del PSPV-SPOE aseveran que no se pidió a ningún militante de Comunidad que colaborase en la celebración de las elecciones catalanas, como sí ha ocurrido en comicios anteriores a la pandemia. No obstante, afirman desconocer si Lorenzo o cualquier otro concejal acudió o no.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, es otro de los cargos públicos que se han visto envueltos en polémicas relacionadas con las restricciones en la provincia. En este caso, el PP presentó una denuncia en la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias contra Francés por «saltarse» el confinamiento perimetral de su propio municipio a finales de enero al desplazarse a su segunda residencia.