Ferraz irrumpe en el conflicto de Teulada: Ábalos certifica la expulsión de sus ediles

En Ferraz no ha sentado nada bien que el PP de Alicante siga argumentando que cuenta con el apoyo de dos ediles socialistas para sacar adelante una moción de censura en Teulada. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha certificado la expulsión de los concejales Héctor Morales y Alejandro Llobel del partido, ratificando la decisión adoptada por el PSPV hace dos semanas, cuando tuvo conocimiento de la connivencia que mantenían con el PP para arrebatar la Alcaldía a Rosa Vila (Compromís) a través de una operación en la que se propone como alcaldable al actual portavoz del grupo popular, Raúl Llobel, y que se votará en el próximo pleno del 2 de marzo.

La Secretaría del Ayuntamiento de Teulada frenó esta semana la expulsión de estos dos concejales al entender que en la documentación presentada por el secretario de Organización del PSPV, Jose Muñoz, faltaba un certificado para su declaración como no adscritos. Se de la circunstancia de que en Agres bastó con este mismo documento para que el Ayuntamiento oficializara la expulsión cuando se anunció la moción de censura hace poco más de un mes. En base al requerimiento del Ayuntamiento de Teulada, el PP entendió que los dos ediles con los que ha firmado la moción todavía son socialistas y, defendió, por ende, que no ha pactado con tránsfugas. Los populares se basan en que el procedimiento administrativo no ha concluido y que, de hecho, la declaración como no adscritos no ha pasado por el pleno. Pero ayer, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dio un golpe sobre la mesa e irrumpió en este conflicto para dejar claro que la expulsión está notificada formalmente. Dos objetivos en un único gesto. Por un lado, mandar un mensaje claro al líder provincial del PP, Carlos Mazón, que ha avalado esta estrategia: «Si los criterios políticos no eran suficientes, ya tiene también los administrativos para oponerse», aseguraban los socialistas para elevar la presión contra Mazón por haber firmado la tercera moción de censura en siete meses, las tres con ediles no adscritos, pese a haberse adherido al Pacto Antitransfuguista. En segundo lugar, Ferraz se ha apresurado a pedir al Ayuntamiento que Héctor Morales y Alejandro Llobel dejen de integrar el grupo municipal socialista para ostentar la condición de concejales no adscritos antes de que se celebre el pleno el día 2 de marzo, y así dejar constancia de que en el momento de la votación ya eran tránsfugas.

Socialistas y valencianistas acercan posturas para hacer un frente común y evitar perder la Alcaldía

José Luis Ábalos ha notificado un documento que ha sido remitido a la Secretaría del Ayuntamiento de Teulada para oficializar esta expulsión. En la notificación enviada al Ayuntamiento, Ábalos acredita que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE tuvo conocimiento de la presentación de la moción contra la alcaldesa del Ayuntamiento de Teulada, suscrita por Morales y Llobel, sin la autorización expresa de los órganos competentes. Con esa misma fecha, dictaron una resolución para que Morales perdiera la condición de afiliado, haciendo constar su exclusión del censo de militantes del partido. Alejandro Llobel no es militante del PSOE aunque formó parte de la lista electoral, por lo que la Comisión Ejecutiva Federal también informó de que éste ya no forma parte del grupo municipal.

Protesta de los dirigentes del PSPV y Compromís

Muñoz, Chulvi, Micó y Fullana se concentrarán este viernes en el Ayuntamiento contra la moción de censura

Compromís ha convocado una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Teulada que tendrá lugar este viernes a partir de las doce de la mañana. La medida ha sido respaldada por el PSPV, cuyos cargos también han anunciado su presencia. Entre otros dirigentes acudirán el secretario de Organización del PSPV, Jose Muñoz; el secretario general de los socialistas en la provincia, José Chulvi; la coportavoz de Compromís, Águeda Micó; o el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana. Además, asistirán otros alcaldes socialistas y de Compromís que también se quieren sumar a la protesta. Los cargos públicos también han asegurado que irán al pleno en el que se debatirá la moción de censura el próximo 2 de marzo. Compromís y PSPV pretenden exigir el cumplimiento del Pacto Antitransfuguista para evitar la moción de censura que el PP ha pactado con dos ediles a los que el PSPV ha expulsado. Las conversaciones entre Gerard Fullana y José Chulvi han fructificado y los partidos han hecho un frente común para denunciar la estrategia impulsada por Carlos Mazón para apartar de la Alcaldía a Compromís.

Los dirigentes mostrarán una pancarta que dice «Fieles a nuestro pueblo. Teulada y Moraira en positivo». Por su parte, la dirección provincial del PP y los concejales populares en Teulada han alegado que han dado este paso para dar un gobierno de estabilidad y mayoría a los ciudadanos «que pueda garantizar la toma de decisiones y acuerdos así como la gobernabilidad en un municipio marcado por el desgobierno de Compromís y la falta de gestión». También se escudan en que Compromís ha estado gobernando con el apoyo de dos concejales expulsados de Ciudadanos que se saltaron su propia disciplina de partido.