Carolina Pascual: «La ciudadanía quiere coordinación. No tiene sentido duplicar iniciativas»

Ha pasado año y medio desde que asumió el cargo, con una conselleria que había que montar desde cero. ¿Está ya todo al 100%?

No al 100%, pero sí a un 90%. Prácticamente todos los altos cargos están en Alicante, tenemos ya a unas 70 personas incorporadas aquí, y estaremos, finalmente, en torno a 100, con la dificultad que ha supuesto traer a los funcionarios y constituir algo desde cero, pero ahora mismo hay una conselleria bastante estructurada y consolidada.

Las discrepancias internas con algunos de los altos cargos de su departamento marcaron los inicios. ¿Qué falló?

Cuando hay que montar un proyecto desde cero es complicado y, en ocasiones, surgen diferencias de opiniones. En cosas puntuales no todos opinamos lo mismo, y en la forma de llevar a cabo determinadas acciones tampoco tenemos la misma idea. Hay personas que han estado en el proyecto en una etapa determinada y luego, por distintos motivos, han salido de él. Somos meros instrumentos, y lo importante es que la conselleria quede estructurada y se consolide. Seamos los agentes que seamos los que estemos participando, lo importante es el proyecto.

El equipo, en cualquier caso, ha sufrido una remodelación de calado. ¿Qué ha primado?

Sí, ha habido nuevas incorporaciones, cambios estructurales importantes en cuanto al personal. Hacía falta darle un giro y dar ese empuje al proyecto. Cuando las cosas ves que necesitan un cambio, hay que tomar decisiones, y eso fue lo que hice. Ahora mismo cuento con un equipo de altísimo nivel. Está muy implicado, está trabajando muchísimo y tiene muchas ganas de empujar hacia adelante. En el día a día, te vas encontrando con una gran cantidad de dificultades y es importante que las personas que están en tu entorno te ayuden a ir buscando soluciones a esas dificultades, en lugar de quedarnos estancados en el problema.

«Me cuesta mucho acostumbrarme a los procedimientos administrativos tan lentos, a lo que cuesta sacar las iniciativas adelante»

Entró en algunas quinielas como candidata a salir del Gobierno. ¿Se ha sentido cuestionada?

No, en ningún momento.

¿Se siente lo suficientemente respaldada?

Me siento apoyada. El presidente me hizo un encargo, y durante este tiempo estoy llevando a cabo ese encargo, con las dificultades que eso supone, con cosas en las que, a lo mejor, uno considera que es más efectivo hacerlas de una forma o de otra, con el grave problema de financiación que tenemos, con muchos proyectos en mente, con una pandemia por el medio, pero en ningún momento me he sentido cuestionada. Formo parte de un equipo con el que estoy trabajando.

¿Ha faltado un apoyo decidido por parte del Botànic hacia un departamento como el suyo?

No, pero soy la única consellera que está en una conselleria que está fuera de València. El hecho de tener una conselleria de nueva creación, que empieza de cero, que está ubicada físicamente en un sitio distinto hace que tenga unas características diferentes. Lo que pasa es que tampoco le doy tanta importancia. Cada uno tiene las circunstancias que tiene, las dificultades que tiene, y dentro de esas condiciones estoy poniendo todo de mi parte para conseguir que este proyecto salga adelante. Por tanto, no lo veo como que no hay apoyos. Como en todo, no siempre todos estamos de acuerdo en las mismas cosas, pero lo importante es centrarse en el trabajo que hay que hacer y conseguir que el desempeño sea el mejor posible dentro de las circunstancias que uno tiene.

Las guerras con la Conselleria de Economía han sido una constante, tanto a nivel presupuestario como en cuanto a la Red de Institutos Tecnológicos. ¿Continúa abierta la batalla?

Estamos en una fase de coordinación. Tenemos que ser prácticos y gestionar bien los recursos, las personas... Al final, la innovación es muy transversal y, en la medida en la que Economía pueda aportar, estupendo; y, en la medida en que pueda hacerlo Innovación, también. Es más importante la consecución de resultados y poder trabajar de forma coordinada entre todos. De hecho, hemos firmado acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de València y la Diputación de València, lo mismo en Castellón, y estamos en vías de hacerlo en Alicante, para coordinar iniciativas en materia de innovación en cada una de las provincias. Igual que se hace con las distintas administraciones, también se hace con las diferentes consellerias.

¿Cuál sería su mayor logro en Innovación en este tiempo?

Me quedo con un montón de iniciativas que tenemos encima de la mesa. Lo que espero poder decir dentro de dos años y medio es que todas esas iniciativas se han materializado, porque es complicado. La Administración pública es lenta, tiene unos tiempos muy largos. Por ejemplo, tenemos proyectos como la institución de excelencia de investigación con sede en Castellón, el centro de envejecimiento de Alicante, la escuela de posgrado en Inteligencia Artificial con sede en València, la Academia 42 de Alicante, el nodo Ellis, el proyecto Inndromeda de tecnologías habilitadoras, la digitalización de las pymes, la extensión de la banda ancha... También es muy importante el incremento de presupuesto que hemos tenido en 2021, del 16,8% respecto al año anterior.

¿Y el mayor fracaso al que se ha enfrentado hasta ahora?

Me cuesta mucho acostumbrarme a los procedimientos administrativos tan lentos, a lo que cuesta sacar las iniciativas adelante. Estoy esperanzada con el decreto que se está preparando de agilización de los procedimientos en la Administración pública, que espero que sea una forma de poder acortar tiempos y poder hacer realidad todos estos proyectos. Quisiéramos empujar más rápido para conseguir que la máquina fuera a mayor velocidad, y cuando te encuentras con los procedimientos tan lentos y, por supuesto, en medio de una pandemia que tampoco favorece, cuesta. En cualquier caso, tenemos que ser capaces de encontrar una solución. No se trata de no tener problemas o de no encontrar dificultades, sino de ser capaces de explorar las opciones y las soluciones posibles, en función del momento concreto en el que estás.

¿La pandemia es un acicate o un freno para Distrito Digital?

Distrito Digital está funcionando y se ha convertido en un polo de atracción de empresas tecnológicas. Además, está teniendo repercusión a nivel nacional. Lo que queremos es ser capaces de atraer el mayor número de empresas posible y, por otra parte, extender Distrito Digital por toda la Comunidad. ¿Es buen o mal momento? Normalmente, las crisis suelen ser un buen momento para hacer algo diferente y, probablemente, el sector tecnológico e innovador lo tiene bien en el sentido de que es disruptivo. Es cierto que tenemos una crisis, pero lo veo como el momento clave en el que tenemos que hacer algo diferenciador, y estamos en eso. Estamos en plena expansión, en pleno proceso de transformación digital. La idea es potenciarlo y que pueda tener cada vez más influencia, atraer a más empresas y que esto repercuta de forma positiva en nuestro tejido productivo. Lo que queremos es cambiar el modelo económico y pasar a un modelo innovador, disruptivo y sostenible. Hay que hacer las cosas diferentes a como se han hecho, y si hay un momento para hacerlo es ahora.

«Queremos atraer el mayor número de empresas posible a Distrito Digital y, por otra parte, extenderlo por toda la Comunidad»

Al hilo del cambio de modelo productivo, y tras la polémica por lo que dijo la vicepresidenta Oltra, ¿eso sería incompatible con nuestro modelo turístico?

En absoluto es incompatible. El Invat·tur está haciendo un trabajo fantástico, y también la Secretaría Autonómica de Turismo, con todas las dificultades que están teniendo por la pandemia. Es cierto que estamos esperanzados con la vacuna, que esa situación cambiará, y lo que tenemos que hacer es prepararnos, realizar cambios, para, con todas las medidas de protección, ser un entorno seguro para albergar ese turismo. Por tanto, no lo veo incompatible. Toda la parte tecnológica y de innovación tiene mucho que aportar para hacer las cosas distintas y cualquier herramienta que se pueda utilizar para mejorar hay que aprovecharla. De hecho, hay proyectos específicos para innovadores para turismo.

Compromís bloqueó la ampliación de Distrito Digital. ¿Qué le pasa a sus compañeros de Gobierno con este proyecto?

Había algún informe con alguna cosa que no estaba del todo clara y no acababa de estar cerrada, y tardó un tiempo en aprobarse.

¿Percibe algún tipo de veto por parte de Compromís hacia Distrito Digital?

No lo creo. Como Gobierno, queremos el beneficio de la Comunidad y Distrito Digital lleva tres años funcionando bien. De hecho, habrá Distrito Digital en València en breve. Lo importante es sacar ventaja de nuestras fortalezas, y, cuando algo se está haciendo bien, todos en el Gobierno debemos empujar en la misma dirección, porque repercute de forma positiva en toda la Comunidad.

¿Pueden ser competencia Distrito Digital y proyectos como el de Panoramis o el Cenid?

No lo veo como competencia, sino como algo complementario. Si algo le va bien a Alicante, le va bien venga de la Conselleria, el Ayuntamiento, la Diputación... He tenido la oportunidad de hablar con el alcalde Luis Barcala, y coincidimos los dos en que lo que queremos es que le vaya bien a Alicante. Tenemos que poner a Alicante en el mapa, en mi caso también a València y Castellón, y hacer que ese ecosistema sea dinámico, aporte y que genere beneficios para la Comunidad. Todo suma. No es cuestión de competencia, sino de coordinación. Lo que quiere la ciudadanía es que haya una colaboración entre las administraciones y que se haga un buen uso de los recursos públicos. Lo que no tiene sentido es que haya iniciativas que se dupliquen, o que cada uno impulse sus iniciativas y que no sepamos entre nosotros qué está haciendo la otra administración.

¿Qué lectura hace de los diferentes rifirrafes en el seno del Botánic a cuenta de la pandemia?

El Botànic tiene voluntad de que las cosas vayan bien en la Comunidad. Cuando uno tiene que tomar decisiones en situaciones complicadas, no es fácil. Hay veces en las que hay diferencias de opiniones, y esto nos pasa a todos, pero lo importante es ser capaces de reconducir las circunstancias para que las cosas funcionen y vayan bien. Eso es algo que tenemos todos muy claro.

«No es en las aulas ni en los exámenes donde se han producido los contagios de covid»

Ciudadanos ha acusado a su conselleria de ser incapaz de adaptar el sistema universitario a las restricciones y los estudiantes se mostraron muy críticos con los exámenes presenciales. ¿Han faltado protocolos?

No. Las universidades han hecho un trabajo magnífico, preparando unos protocolos de contingencia, igual que han hecho todas las empresas, siguiendo las normas que marcaba Sanidad. Nos hemos movido en unos momentos de gran incertidumbre. El número de contagios creció de una forma muy preocupante en la Comunidad. A pesar de todo eso, como los planes de contingencia estaban elaborados desde el curso pasado, hemos seguido esos protocolos, y lo que hemos hecho ha sido evaluar día a día el punto en el que nos encontrábamos para ver si teníamos que tomar medidas más restrictivas o cambiar alguna cosa, pero sin improvisar, siguiendo esa hoja de ruta de forma muy estricta. Tomar decisiones no es fácil, y menos en una situación de crisis sanitaria, y hay que agradecer el trabajo que han hecho las universidades. No es en las aulas ni en los exámenes donde se han producido los contagios de covid. Se ha intentado preservar la salud de la comunidad universitaria, pero también se ha querido continuar con la actividad universitaria, y velar por la calidad de la docencia y de la evaluación en las mejores condiciones, dada la situación.

¿Qué va a ocurrir con Medicina en la Universidad de Alicante?

Hasta que no se tengan todos los informes, no se puede tomar ninguna decisión.

¿En qué medida ha puesto más de manifiesto la pandemia la brecha digital?

La brecha puede venir por distintos motivos: si vives en una zona con poca cobertura, por motivos generacionales, socioeconómicos, por género... Por eso, estamos preparando varias iniciativas para poder resolver esto. Se firmaron cinco cátedras con las universidades públicas de la Comunidad. Además, vamos a hacer una macroencuesta para poder valorar con base en distintos indicadores cuál es la situación que tenemos respecto a esas brechas. También vamos a poner en marcha un centro de entrenamiento digital, porque hay personas que, por ejemplo, no saben pedir una cita por Internet. Esto va de la mano con la formación en competencias digitales. Es importante formar a la ciudadanía para revertir situaciones de desempleo de larga duración o formar a gente que debe reorientarse profesionalmente.