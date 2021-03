El PSPV tiende puentes en San Vicente entre los dos sectores enfrentados para evitar otra moción

Un conflicto municipal que ha excedido los límites del propio ayuntamiento y que se ha convertido ya en una cuestión de partido. Así ha sido considerada la grave crisis que ha dividido al socialismo sanvicentero y que provocó hace dos semanas la dimisión de la edil Belén Arques y, a posteriori, el cese de competencias del concejal José Luis Lorenzo. Tres días después de que el alcalde tomara la decisión de apartar del gobierno a Lorenzo, el PSPV decidió ayer bajar al terreno de la provincia para, en primer lugar, dar su «apoyo incondicional» al alcalde, Jesús Villar, y seguidamente, mantener una reunión con el grupo municipal socialista y tender puentes entre los dos sectores enfrentados.

La tensión entre el grupo liderado por José Luis Lorenzo y, por otro lado, el del alcalde ha provocado que la dirección nacional tome cartas en el asunto para tratar de enterrar conflictos y, en definitiva, alejarse de una moción de censura que en todo momento ha estado presente por la posibilidad de que los concejales afines a Lorenzo pudieran pactar con Ciudadanos o con PP y Vox. La dirección nacional, además, llegó un paso más lejos para anunciar una investigación a José Gadea con el fin de conocer la situación de este militante y valorar si ha estado detrás de esta nueva crisis, máxime teniendo en cuenta que Gadea fue uno de los concejales que promovió la moción de censura de hace 20 años en la que varios ediles socialistas dieron el gobierno en bandeja al PP, con Luisa Pastor como alcaldesa, tal y como recordaron los socialistas.

Con el fantasma de la moción del año 2001 sobrevolando el panorama político sanvicentero, la dirección del partido va a basarse en el Pacto Antitransfuguista para evitar que un edil que fue expulsado al grupo de no adscritos vuelva a ser militante. «Vamos a requerir toda la información a la agrupación para conocer la situación de este militante. Estamos hablando de lo doloroso que es el transfuguismo en Teulada por la moción que ha impulsado Carlos Mazón. Pero, si nosotros no hacemos nuestro trabajo, no podemos pedir explicaciones», dijo Muñoz, para, seguidamente, anunciar que mantendrá una reunión con Gadea para analizar su situación y valorar posibles medidas a adoptar. Por su parte, el alcalde de San Vicente, Jesús Villar, descartó que por el momento vaya a haber más ceses. A su vez, el secretario de Organización mostró su confianza en él, en base a la autonomía municipal, para tomar las decisiones que considere a la hora de organizar su equipo.

Desde el PSPV también quisieron dejar claro que este conflicto comenzó a adquirir importancia hace dos semanas, cuando la concejala Belén Arques presentó su dimisión. «Estamos gobernando en 233 municipios de la Comunidad. Las discrepancias entran dentro de la normalidad democrática. Se trata de visiones diferentes. Pero tuvimos conocimiento de la relevancia de esta situación hace dos semanas». José Muñoz también quiso zanjar la polémica sobre la influencia del sanchismo en el bando que lidera Lorenzo y afirmó que «yo también me considero sanchista porque mi presidente y secretario general es Pedro Sánchez».

Por su parte, el alcalde aseguró haberse sentido «absolutamente respaldado por el PSPV» y lanzó un claro mensaje a sus compañeros de partido para tratar de dejar las fricciones a un lado y empezar de cero: «Por respeto a las personas a las que les imponemos las medidas sanitarias, hay que olvidar los personalismos y centrarnos en la gestión».

Tras la rueda de prensa en la que también se dieron a conocer las ayudas que San Vicente recibirá a través del Plan Resistir, José Muñoz, José Chulvi y Jesús Villar mantuvieron un encuentro con la agrupación municipal en la que también estuvo presente José Luis Lorenzo. Pese a que en un principio hubo tensión y reproches por parte de ambos grupos, el encuentro finalizó con el compromiso por parte de todos los participantes de dar por zanjada la crisis y «enterrar las desavenencias».

En estas conversaciones estuvo muy presente la moción de censura que hoy se aprobará en Teulada por parte de dos ediles tránsfugas -exsocialistas- con el PP para apartar de la Alcaldía a Rosa Vila, de Compromís. Desde el PSPV quisieron hacer hincapié en denunciar el transfuguismo para dejar claro su compromiso contra una práctica que, según reiteró José Muñoz, «en el acuerdo del municipalismo se asimila a la corrupción». Los socialistas hicieron un llamamiento a los concejales de San Vicente para evitar este tipo de situaciones y, a su vez, pidieron al PP que respete «el deseo democrático de la ciudadanía, que apostó por un gobierno progresista en Teulada».