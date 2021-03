Los pueblos pequeños perderán las ayudas de la DANA del Gobierno por las trabas en la tramitación

Una vez aprobada la convocatoria, el Gobierno se marcó el 20 de febrero como plazo máximo para que los ayuntamientos presentaran el certificado de adjudicación de cada uno de los proyectos de obras a los que les ha sido asignada la subvención, advirtiendo de que el incumplimiento del plazo conllevaba la pérdida del derecho sobre esta subvención. Las entidades locales pusieron de manifiesto sus dificultades para cumplir con esta obligación, por lo que el Gobierno concedió una ampliación de los plazos establecidos hasta el 5 de abril de este año. Ese es la fecha límite para que los ayuntamientos adjudiquen las obras. La mayoría de entidades locales han adelantado el dinero de la Diputación para poder adjudicar y llegar a tiempo al 5 de abril. Sin embargo, los más pequeños no tienen capacidad para poder hacerlo y van a perder la ayuda del Ministerio. Así lo explicó ayer el alcalde de Alfafara, Toni Cloquell (independiente), quien denunció que «no tenemos remanentes para poder hacer frente.

El Gobierno nos pide que adjudiquemos, pero no podemos hacerlo si no tenemos el dinero de la Diputación». Alfafara, con 410 habitantes, va a perder 64.000 euros, la mitad de su presupuesto anual, un montante económico que iba a ser destinado al arreglo de caminos. El alcalde añadió que, «si la Diputación hubiese resuelto, no tendríamos este problema». El alcalde de Agres, Rafa Sanjuan (no adscrito), confirmó que su municipio, con 570 habitantes, tampoco recibirá la parte estatal que le correspondía, unos 55.000 euros. Según Sanjuan «la Diputación no nos hace el ingreso y los ayuntamientos no podemos hacernos cargo, por lo que hemos tenido que renunciar». También el portavoz del PSPV en la Diputación, Toni Francés, apostilló que «no es que la Diputación llegue tarde y mal, es que, además, hace peligrar los fondos», lamentando que «los problemas de la DANA no son una prioridad para Carlos Mazón». Por su parte, el diputado de Carreteras, Alejandro Morant, alegó que todos los ayuntamientos fueron avisados de este problema en diciembre para que tuvieran planificación y acusó al Gobierno de poner unas condiciones «inasumibles» por los plazos de la ley de contratos. «No es responsabilidad de la Diputación», afirmó.