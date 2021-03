El informe realizado por el departamento de Recursos Humanos de la Diputación de Alicante pone de manifiesto que el asesor y coordinador del Grupo Compromís en la institución provincial, Ximo Perles, no ha solicitado la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía y que estaba obligado a solicitarla al pleno de la Diputación. Según el PP, Perles se podría enfrentar a una infracción muy grave como personal eventual por haber ejercido de abogado sin la compatibilidad y por haber ubicado su despacho en el Palacio Provincial.

El asesor de Compromís, según el informe, “podría haber incurrido en una infracción muy grave” y haberse saltado la ley de compatibilidades. De hecho, Recursos Humanos recuerda que según la documentación que obra en el expediente, Perles carece de la preceptiva compatibilidad para ejercer como letrado y "es público y notorio además que como dirección profesional consta el Palacio Provincial". “Con este informe se demuestra que el asesor de Compromís ha actuado incorrectamente y exigimos al señor Fullana que deje de ocultarse para dar las explicaciones” asegura Eduardo Dolón.

El informe hace un repaso sobre qué tipo de sanción habría que aplicarle como personal eventual, llegando a la conclusión de que no se le puede sancionar con la expulsión o separación de su actividad al estar circunscrito este castigo únicamente al funcionario de carrera y no al personal eventual. "El comportamiento de Perles podría ser objeto de infracción grave o muy grave, aunque no se le podría aplicar la sanción prevista para estos casos ya que se trata de un cargo de confianza y no de un funcionario de carrera. En cualquier caso, el Grupo Popular conoce la existencia de jurisprudencia que ha llevado acarreada la devolución del salario recibido desde el inicio de la legislatura, sentencias que se aportarán al departamento de Recursos Humanos".

En cualquier caso, el informe señala que “siguiendo a la doctrina autorizada existe una tendencia a someter al personal eventual al Código ético y de conducta propio, y de hecho existe legislación tanto estatal como autonómica que regula el régimen disciplinario de los altos cargos, (encontrándose a nivel autonómico la Ley 8/2016 de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos)”.

Por su parte, este asesor, trabajador eventual de la Diputación de Alicante, no tiene constancia que ningún departamento o persona trabajadora de la institución provincial haya hecho un informe o se haya puesto en contacto con él para iniciar un expediente informativo sobre su persona. De hecho, el departamento de Recursos Humanos le ha denegado el acceso a dicho informe. Compromís lo ha conocido mediante la prensa después de una comunicación del grupo político del Partido Popular a la institución.

XImo Perles asegura que no ha tenido la posibilidad de dar su versión sobre los hechos que denuncia el actual portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón. Por este motivo, la coalición considera que el informe se basa en unos hechos denunciados que son falsos. "Este informe o expediente supone un abuso flagrante de los recursos públicos por parte del Partido Popular que, además, quita la posibilidad de defensa a Perles", dicen desde la coalición.

Perles ya inició la pasada semana el proceso de denuncia contra Eduardo Dolón ante el Contencioso–Administrativo, a quien pide 5.000 euros por injurias. Ahora se reserva el ejercicio de acciones legales cuando tenga acceso al expediente, "posibilidad que se le ha denegado al propio injuriado", dicen desde Compromís