El PP saca adelante en Teulada su tercera moción en siete meses con dos ediles expulsados por el PSPV

Si Eduardo Zaplana inició su meteórica carrera política desalojando de los gobiernos municipales a la izquierda, ahora es Carlos Mazón quien ha hecho algo similar. La de Teulada es la tercera moción que el PP de la provincia saca adelante en siete meses, después de las aprobadas en La Torre de les Mançanes y Agres, ambas con tránsfugas. Después de 36 años consecutivos de gobiernos municipales del PP, Rosa Vila (Compromís) se convirtió en 2019 en la primera mujer al frente de este ayuntamiento del norte de Alicante. Pero, desde ayer, la izquierda ha vuelto a la oposición porque los dos ediles expulsados por el PSPV han servido a los populares el gobierno en bandeja.

Con nueve votos a favor, siete en contra y una abstención, Raúl Llobell (PP) fue proclamado alcalde de Teulada-Moraira este martes, tomando posesión del cargo tras el pleno. En ese mismo momento un grupo de vecinos se hacían escuchar desde la puerta del Ayuntamiento bajo el eco de «Rosa alcaldesa» o «Morales chaquetero». También se oían los gritos de «Llobell presidente» por parte de otros grupos. Numerosos cargos provinciales y autonómicos de todos los partidos acudieron a apoyar a sus respectivos concejales. La crispación comenzó a aumentar a primera hora de la mañana en un pleno celebrado con anterioridad para debatir sobre la situación de estos dos ediles en la Corporación local, dado que ambos alegaron que siguen formando parte de las filas socialistas, mientras que el PSPV aduce que han sido expulsados del partido por su connivencia con el PP y que, por ende, el grupo municipal socialista se ha disuelto al no haber más representantes. De hecho, tal y como publicó este diario, fue el secretario de Organización, José Luis Ábalos, quien certificó esta expulsión, mandando los documentos que se le había requerido con anterioridad. No obstante, la secretaria emitió ayer un informe en el que considera que existen irregularidades en la expulsión de Héctor Morales y Alejandro Llobell por no haber respetado el trámite de darles audiencia y diez días para presentar alegaciones para formalizar su declaración como ediles no adscritos. Este documento se convirtió en el centro de toda la polémica. Los concejales del Gobierno municipal desbancado denunciaron que la secretaria se había extralimitado en sus funciones y, de hecho, denunciaron que es hija del exconcejal del PP de Callosa de Segura Francisco Rodríguez, y que ella misma ha sido militante del PP. El PSPV estudia adoptar medidas legales contra ella. El PSPV quiso dejar claro que la insistencia de los populares diciendo que estos dos ediles siguen siendo socialistas con base en este informe no es más que «su seguro de vida para que los dos tránsfugas puedan tener sueldo». La alcaldesa saliente expuso que Héctor Morales y Alejandro Llobell han sido «utilizados» por el PP para impulsar una moción de censura que, como afirmó el pasado viernes, «está planeada» con la finalidad de acabar con un gobierno progresista tras 36 años de mayorías del PP.

En su discurso de toma de posesión, el nuevo alcalde, Raúl Llobell, anunció que su equipo de gobierno apuesta por un «municipalismo estable» y desea como objetivos que Teulada-Moraira «vuelva a brillar» y «recupere el progreso que se merece».