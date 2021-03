La secretaria de Teulada ha emitido un informe en el que considera que existen irregularidades en la expulsión del PSPV de Héctor Morales y Alejandro Llobel por no haber respetado el trámite de darles audiencia y diez días para presentar alegaciones para formalizar su declaración como ediles no adscritos. Por lo tanto, a través de este documento, la secretaria municipal no considera que estos dos ediles puedan ser tránsfugas en el momento de votar la moción de censura que han pactado con los populares, pese a que la dirección nacional y federal del PSOE ha notificado que no forman parte de la disciplina del partido. Esta argumentación se ha basado en la doctrina del Consell Jurídic de la Comunidad Valenciana. Según este informe, el PSPV no ha dejado suficientemente acreditada la expulsión, por lo que aconseja que el asunto se quede sobre la mesa para estudiar con detenimiento la aspectos, recordando que todos estos hechos se han sucedido en menos de diez días.

Los concejales del PP han pedido que conste en acta que no tienen conocimiento de la declaración de no adscritos de los ediles Héctor Morales y Alejandro Llobell y que siguen siendo socialistas.

Por su parte, la alcaldesa de Compromís, Rosa Vila, ha explicado que los dos ediles han sido expulsados de manera fulminante, en base a la documentación aportada por el PSPV a través de una notificación firmada por el secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, y, seguidamente, por otro informe avalado por José Luis Ábalos desde Ferraz. Desde Compromís han acusado a la secretaria de extralimitarse en sus funciones. Rosa Vila también ha dejado claro que el PSPV ha disuelto el grupo municipal y que ha expulsado a estos dos ediles.

El PSPV ha anunciado acciones legales tras haber notificado en dos ocasiones la expulsión de Héctor Morales y Alejandro Llobel del partido.