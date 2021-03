Borja González: «El transfuguismo es una forma de corrupción, y vamos a pedir explicaciones al PP»

Ya sabíamos que iban a ser unas elecciones complicadas, que la participación se iba a resentir. Pero, efectivamente, hay que hacer una autocrítica porque no supimos movilizar a nuestro electorado. Sabíamos que sigue la abstención, pero como reto en esas elecciones no hemos podido llegar allí donde nos proponíamos. Hay que poner las medidas para mejorar en ese aspecto.

¿Los vaivenes ideológicos de Ciudadanos en los últimos años han podido influir?

No sé a qué se refiere. Desde la época de Rivera nosotros ya ofrecimos un pacto al PSOE y ahora ofrecemos un pacto al PP. Ni cuando ofrecíamos un pacto al PSOE éramos rojos peligrosos ni cuando hemos ofrecido un pacto al PP somos la derecha conservadora. Cs está en el centro, es el verdadero partido liberal de todos los españoles y estamos capacitados para pactar a derecha e izquierda cuando lo creamos necesario, siempre por el bien de los españoles y poniendo medidas encima de la mesa.

¿La debacle en Cataluña podría ir seguida de una posible pérdida de apoyos en la Comunidad Valenciana en las siguientes elecciones?

A mí no me gusta hablar de debacle. Sí digo que es un mal resultado. Hemos sufrido una merma de escaños importante, pero una debacle ocurre cuando después de unas elecciones no tienes nada que ofrecer, y no es el caso. Estamos perfectamente armados, somos plenamente conscientes de lo que podemos ofrecer en este caso a los valencianos. Creemos firmemente que ese espacio de centro es necesario para la gobernanza de este país y también de Valencia.

¿Se ha visto afectado el liderazgo de Inés Arrimadas?

En ningún caso. Los afiliados están todos unidos en torno a su líder. Inés Arrimadas tiene un liderazgo indiscutible dentro del partido y también fuera.

¿Y el de Toni Cantó? Él fue uno de los principales líderes que se volcó en la campaña.

No, tampoco tiene por qué. Toni Cantó forma parte de la ejecutiva nacional, forma parte del equipo de Arrimadas. Toni Cantó es un activo valioso para este partido y, por eso Inés ,Arrimadas lo pone en su ejecutiva nacional. Como el resto de líderes autonómicos y regionales de este partido, participamos en esa campaña catalana.

¿Alguien debe asumir responsabilidades políticas por los malos resultados?

No se trata de asumir responsabilidades políticas, se trata de hacer un ejercicio de evaluación de lo que ha pasado. No se trata de cortar cabezas sino de saber qué hemos hecho mal, hacer un propósito de enmienda y hacerlo mejor.

¿Temen que otros dirigentes, como Toni Cantó, se fuguen al PP como hizo Lorena Roldán?

En ocasiones esta política de fichajes existe, pero igual tendríamos que preguntar a Alejandro Fernández si su política de fichajes le ha salido rentable. Cantó es un activo valioso para nuestro partido, está haciendo un trabajo estupendo en la Comunidad y forma parte del equipo de dirección de Arrimadas. No nos cabe duda que va a estar junto a nosotros muchos años.

¿Pueden acabar como UPyD?

No, porque tenemos muy claro que somos el único partido liberal de España, a pesar de que hagamos pactos puntuales con la izquierda o con los conservadores. En el centro se encuentra la virtud, desde el centro se cambian las cosas, y a día de hoy Cs es el único partido que lo representa. Es el único que está defendiendo ahora la independencia del poder judicial o del consejo de RTVE.

Cs gobierna con el PP en diferentes autonomías, y es uno de los partidos que deja entrever que no garantiza esa independencia.

Nosotros gobernamos en sitios puntuales con el PP, pero no en el Gobierno de la nación. Cs demuestra que es el único partido que no quiere hacer un reparto de cromos. Lo que no puede ser es que PSOE y PP no hayan llegado a ningún acuerdo por el bien de los españoles durante la pandemia y solo hayan llegado a un acuerdo para repartirse los jueces y los consejeros de RTVE. Esto es espantoso. Independientemente de eso, se tienen que conformar gobiernos y ahí apoyamos o no dependiendo del interés general de todos. Las coaliciones con el PP están funcionando bien en Alicante, en la comunidad de Madrid, en Andalucía...

¿Es partidario de concurrir a unas elecciones con el PP en la Comunidad Valenciana?

Este escenario ya lo propusimos en su día en Galicia, País Vasco y Cataluña. En País Vasco sí salió adelante porque los puntos que teníamos que defender eran muy claros y, de hecho, ha salido bien. El PP se negó en Galicia, donde están sumidos en una inmersión lingüística penosa para esa comunidad, y en Cataluña, pensando que eran unos reyes de la demoscopia, cuando vemos cómo les ha salido. Cualquier pacto, en cualquier escenario, lo evaluaremos cuando corresponda.

¿ Y un pacto con Vox? ¿Sería una línea roja?

Para nosotros una línea roja muy clara son los nacionalismos y los populismos. Es totalmente impracticable que el partido liberal de todos los españoles se vaya a un escenario de un pacto previo a unas elecciones con Vox. Entiendo que se descartaría.

Sus socios de gobierno en la Diputación han impulsado tres mociones de censura en siete meses en la provincia. ¿Qué opinan ustedes, como firmantes del pacto antitransfuguismo?

Hemos exigido que ese pacto se cumpla. De hecho fuimos los que lo propusimos. El transfuguismo es una forma bastante perversa de corrupción, porque supone alterar en un despacho oscuro aquello que los votantes han manifestado de forma nítida en las urnas. Por lo tanto les exigimos que apliquen ese pacto. Vamos a pedir explicaciones al PP de la provincia.

¿La unificación de agrupaciones locales responde a la caída de militantes que ha sufrido el partido?

La reestructuración responde a nuevos estatutos. Queremos dinamizar las bases, tiene que haber un número de afiliados importante para poner en común las políticas que defiende Ciudadanos. Hay que ser totalmente transparente. Sí se ha registrado un ligero descenso de afiliados, entre un 8 y un 10% en la Comunidad, donde entre inscritos y afiliados estamos en torno a 17.000 ó18.000. No nos podemos olvidar en qué momento estamos en este país. En ningún caso ese descenso de afiliaciones es dramático. Estamos seguro que vamos a retomar el pulso.

¿Cs debe girar al centro para sumar base social?

No se trata de un giro al centro, nosotros el centro nunca lo hemos abandonado. En su día ofrecimos una alianza con el PSOE y luego con el PP. Nosotros siempre hemos estado en el centro y podemos pactar a derecha e izquierda porque Cs es el único centro de este país.