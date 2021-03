Cierre de filas contra los tránsfugas en la Diputación: el PP se escuda en que los ediles de Teulada siguen siendo del PSPV

La polémica por la moción de censura de Teulada arrecia: el PP defendió ayer la necesidad de atajar el fenómeno del transfuguismo pese a que 24 horas antes sacaba adelante en Teulada una moción con el apoyo de dos ediles expulsados por el PSPV para apartar de la Alcaldía a Compromís. En el pleno de la Diputación que se celebró este miércoles, los populares votaron a favor del Pacto Antitransfuguismo y se comprometieron a no aceptar los apoyos de ediles no adscritos para mociones de censura o de investidura. Llegaron incluso a dar su visto bueno al punto que aclaraba que, en caso de dudas, será el sujeto político o el partido quien dirá quién ha abandonado la formación. En el caso de Teulada, el PSPV ha notificado en dos ocasiones que Héctor Morales y Alejandro Llobell se han apartado de su disciplina del partido. Sin embargo, el PP se escuda en un informe de la secretaria municipal de Teulada para defender que estos dos ediles siguen siendo socialistas y que, por ende, no han pactado con tránsfugas.

Reproches, broncas y mucha dosis de sarcasmo en un pleno áspero en las formas y en el que el bloque de la derecha y el de la izquierda dejaron claras evidencias de que están lejos de desterrar la crispación. Tanto en la polémica por el transfuguismo como en el resto de temas que se debatieron en el pleno, Ciudadanos demostró que no entra en sus planes abrir una fractura en sus relaciones con el PP. Los de Arrimadas se posicionaron a favor de la propuesta del PSPV para condenar los pactos con tránsfugas, pero, paradójicamente, tildaron la iniciativa de la izquierda como un caso de «oportunismo insultante» y se encargaron de poner el ventilador para denunciar que, en Teulada, dos concejales tránsfugas que habían obtenido su acta bajo las siglas de Cs entregaron la Alcaldía a la candidata de Compromís. Por este motivo, llegaron a afirmar que la moción de censura en este municipio respondía al «karma».

Pese a que los naranja dejaron solos a los populares a la hora de exigir la dimisión de Bernabé Cano por su vacunación, también demostraron que el pacto de gobierno está bien atado y que no están dispuestos a que el ruido pueda ensordecer cualquier otra interpretación. Es verdad que el PP se quedó en minoría, por segunda vez, en la moción en la que Compromís pedía la dimisión de Bernabé Cano o, en su defecto, su expulsión del partido para que pase al grupo de no adscritos, pero el portavoz Javier Gutiérrez no tuvo ni una sola palabra de censura contra los populares. Cuando Compromís propuso este tema, Gutiérrez afirmó que se sentía en el «Día de la Marmota» y no tardó ni un segundo en cargar contra valencianistas y socialistas por su gestión al frente de la Generalitat. La posición de Ciudadanos era crucial porque hace un mes ya se alejó de su socio de gobierno y se unió a la izquierda para pedir más responsabilidades al diputado y alcalde de La Nucía tras haberse vacunado irregularmente y haber accedido a un centro de mayores sin permiso. PP y Ciudadanos también se unieron para rechazar el recurso presentado por Compromís contra el acuerdo plenario del mes de enero por el que se aprobaron los dictámenes de fiscalización de 2015 y 2016. Uno de los temas que unió a los dos bloques fue la línea de ayudas que permitirá distribuir entre los ayuntamientos más de 10,5 millones de euros, entre los que destacan los 9 millones que se destinarán a atender las prestaciones sociales derivadas de la pandemia. El resto de las subvenciones se gestionarán a través de distintas convocatorias impulsadas desde Medio Ambiente, Arquitectura, Cultura, Deportes o Turismo.

Mociones en los ayuntamientos

El PSPV presentará mociones en todos los ayuntamientos para que las instituciones locales se adhieran a la actualización del acuerdo contra el transfuguismo y a su adaptación al ámbito autonómico. Los socialistas destacaron la necesidad de que todas las fuerzas se sumen para frenar «el asalto al poder del PP».

Justificación de los ingresos a los grupos políticos

El PP anunció ayer en el pleno de la Diputación que ampliará la justificación de las transferencias de los grupos políticos, tras la presión de Compromís y sus denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. La diputada María Gómez indicó que el PP aportará más información en aras de la transparencia, tal y como marque la Intervención de la Diputación: «Haremos una ampliación de la justificación porque apostamos por la transparencia y la claridad, pero todas las facturas del PP se han entregado al Tribunal de Cuentas».

La doble cara del PSPV y Compromís por Hasél

Los grupos no condenaron en el Ayuntamiento los actos violentos pero votan a favor en la Diputación

En menos de una semana, el concejal y diputado socialista Miguel Millana ha emitido votos dispares sobre el mismo tema. Y es que el PSPV y Compromís se opusieron en el Ayuntamiento de Alicante a condenar los actos violentos derivados de la encarcelación del rapero Pablo Hasél, mientras que este miércoles, en el pleno de la Diputación, estos grupos votaron a favor de la propuesta de PP y Ciudadanos que incluso iba un paso más allá del texto que se debatió en el consistorio alicantino. El portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, alega que el «no» se derivó del agrio debate que hubo en el Ayuntamiento. Sin embargo, el voto estaba decidido y comunicado al resto del grupo municipal desde la tarde anterior. Desde la dirección nacional del PSPV lamentaron que el grupo municipal no condenara unos actos violentos como sí han hecho desde Ximo Puig hasta Pedro Sánchez.

En la Diputación, el grupo popular y el de Ciudadanos contaron con el respaldo de PSPV y Compromís para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho y condenar los actos violentos, «independientemente de la ideología en la que se amparen y toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia y la paz». El portavoz del equipo de gobierno, Adrián Ballester, criticó la actuación de «los delincuentes callejeros durante las manifestaciones por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél».