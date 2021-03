El PP ha anunciado hoy en el pleno de la Diputación que ampliará la justificación de las transferencias de los grupos políticos, ante la presión de Compromís y sus denuncias a la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas. La diputada María Gómez ha indicado que el PP aportará más información en aras de la transparencia, tal y como marque la Intervención de la Diputación: "Haremos todo lo que siempre hemos hecho, presentar todo lo que se nos requiera", ha dicho Gómez. En este mismo punto del debate, PP y Ciudadanos han inadmitido el recurso presentado por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, contra el acuerdo plenario del mes de enero por el que se aprobó los dictámenes de fiscalización del PP y Compromís de 2015 y 2016.

Ante los continuos enfrentamientos y reproches de Compromís pidiendo que la contabilidad del PP se haga pública, la diputada María Gómez quiso dejar claro que "haremos una ampliación de la justificación porque apostamos por la transparencia y la claridad, pero todas las facturas del PP se han entregado al Tribunal de Cuentas. Vamos a ampliar la documentación, porque así lo estamos trabajando con el presidente. Pero no se puede dudar de la honorabilidad del PP porque está todo auditado y hemos cumplido las normativas".

Por su parte, el portavoz de Compromís ha entendido esta postura como una rectificación por parte del PP ante el contexto judicial por la investigación de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. "Entiendo que el PP rectificará y mostrará por fin las facturas, esperemos que no lo hagan a medias y esto no sea un paripé. No entiendo el miedo que tienen a entregar las facturas si está todo en orden".

También el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, indicó que "queremos las cuentas claras por parte de todos, pero sin estridencias ni espectáculos. Cuentas nítidas e incontestables". Gutiérrez aclaró el sentido de su voto a favor de la inadmisión de los recursos de Compromís “por cuestiones estrictamente técnicas, no por cuestiones de fondo” e insistió en que “queremos las cuentas claras, las del PP y las de todos, y con esa intención respaldamos solicitar a través de una auditoría las de los grupos políticos presentes en la legislatura pasada con el fin de determinar, de una vez por todas, la utilización de las asignaciones y el destino de las mismas”. Gutiérrez ha pedido a Compromís “que también reintegre el dinero que según la Intervención gastaron injustificadamente y no se opongan al procedimiento necesario para hacer efectiva la devolución”. Ha mostrado además su defensa de “imponer la más absoluta transparencia en la utilización del dinero público" y, con ese propósito, ya se ha invitado a todos los grupos de esta Diputación a que publiquen la contabilidad de la dotación económica de 2020 en el Portal de Transparencia.