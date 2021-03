Compromís planea retirar apoyos al Gobierno si no avanza en financiación

El Gobierno de coalición ha vuelto a dejar pasar el plazo acordado con Compromís para avanzar en la reforma del modelo de financiación que se había fijado en el mes de febrero. Las elecciones catalanas del pasado día 14 eran la última barrera, después de que la pandemia trastocara todos los compromisos el año pasado.

Ante la investidura de Pedro Sánchez de enero de 2020, la coalición valencianista acordó que el Gobierno presentaría una propuesta y fijaba como tope otoño de ese año. Compromís apoyó a Sánchez en la votación pero la crisis sanitaria aparcó en un cajón la promesa que el propio presidente reiteró en el Congreso cuando aseguró a mediados de año que el esqueleto de la reforma del modelo estaría en otoño de 2020.

Fuentes de Compromís apuntan que se hace necesario pasar a la acción y tomar medidas. Esa presión, de momento, iría en el sentido de retirar apoyos al Gobierno en el Congreso. Compromís solo tiene un diputado, Joan Baldoví, pero en la coalición ven llegada la hora de desmarcarse del Gobierno cuando requiera su apoyo en el parlamento para convalidar decretos si no se avanza en la reforma de la financiación. Que el Gobierno ponga sobre la mesa una propuesta permitiría abrir el proceso, pero mientras no lo haga seguirá el bloqueo pese a que el comité de expertos ya elevó su posición. Pero aunque es el turno de la política, los avances no existen. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, preguntada ayer sobre si el Gobierno había comunicado algún avance, respondió con un escueto «no».

El martes pasado, el síndic de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, lamentó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya incumplido su palabra de tener listo un borrador de la reforma en febrero, tal como acordó en un encuentro con Baldoví. «Es injusto e injustificable que la ministra incumpla su palabra y sea incapaz de sentarse con el resto de grupos para presentar ese borrador. Siempre hay excusas, la crisis o la pandemia, pero no puede ser que siempre recibamos una excusa por respuesta», aseguró entonces el portavoz parlamentario.