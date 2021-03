La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha considerado que la concejala de Igualdad de Sant Joan d’Alacant y vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, de Ciudadanos, "a lo mejor debería documentarse un poco más sobre la Historia, la historia del feminismo, la historia de las mujeres" tras decidir que no distribuirá el cartel conmemorativo del 8M impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas al considerarlo «político e ideologizado».

La portavoz de la Generalitat ha explicado que la imagen en la que se ha inspirado la campaña de la Generalitat se basa en un cartel que fue diseñado en 1943, cuando los hombres se iban a combatir en la II Guerra Mundial "y a las mujeres se les dice que se incorporen a las fábricas". Es un cartel que incluye el archiconocido lema "We can do it", que sirvió para empoderar a las mujeres, ha recordado la vicepresidenta. "Cuando los hombres volvieron de la Guerra, las mujeres se negaron a volver a las casas" y dejar de trabajar, ha dicho Oltra, que ha valorado que estos hechos son "parte de la historia feminista".

Cabe recordar que la edil de Sant Joan d'Alacant valoró que la principal imagen de la campaña, denominada Imprescindibles, es una mujer con el puño en alto, «un gesto asociado tradicionalmente a una determinada opción política», por lo que aseguró que «no nos representa a todas».

Oltra ha considerado que conocer de dónde viene ese cartel y qué representa es una cuestión de "cultura general" y que la concejala "a lo mejor debería documentarse un poco más sobre la Historia, la historia del feminismo, la historia de las mujeres". Si no quiere difundir esta campaña, ha dicho la vicepresidenta, "que no sea al menos por una explicación tan paupérrima".

Desde el grupo municipal de Compromís en Sant Joan d'Alacant han tildado la decisión de la edil de “censura en un acto de autoritarismo” y han exigido al alcalde "que ponga el sentido común que falta a esta representante pública y que le retire sus competencias de manera inmediata". Para los valencianistas, Parra "ve fantasmas fruto de su sectarismo y pone excusas para hacer campaña contra el Consell", algo que, a su juicio, "es inadmisible de una persona que ocupa el cargo de vicepresidenta de la Diputación y es diputada de Cultura, siendo ignorancia e incultura todo lo que demuestra".

Por su parte, el PP de la provincia de Alicante ha pedido "respeto" a las decisiones de Julia Parra como edil de Igualdad y ha justificado que Parra "ha tomado una decisión como responsable del área al considerar que no tenía que distribuir el cartel conmemorativo del 8M por los motivos que considere".

El PP, que gobierna la Diputación de Alicante con Ciudadanos como socio, ha manifestado su apoyo a la concejala tras las acusaciones de Compromís, ha pedido respeto a sus opiniones y decisiones como responsable de un área de la política municipal y "considera excesivas y fuera de lugar las medidas que los nacionalistas reclaman sobre ella por haber defendido un criterio como concejala de todos los vecinos de Sant Joan d’Alacant ante una campaña promovida por la Conselleria de Igualdad".

8M reivindicativo

Durante su comparecencia semanal, la vicepresidenta del Consell ha reivindicado que este 8 de marzo será "diferente" al de hace un año, "pero igualmente reivindicativo", y ha indicado que esta año hay que reinventarse para encajar la "esencial" reivindicación con las recomendaciones de las autoridades sanitarias por el coronavirus.

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha explicado que la campaña de este año de la Generalitat busca rendir un "modesto homenaje" a todas las mujeres, que son las que cada día sostienen el mundo y lo que es necesario para la vida.Ha destacado que esa campaña "pone en el centro la vida", y por eso no será ella la que "se apunte a no respetar la vida", de manera que hará un 8M reivindicativo, "como todos los años", y siguiendo las recomendaciones contra la pandemia.

Oltra ha opinado que, tal y como se ha convocado la conmemoración del 8M por el movimiento feminista, "de manera descentralizada, poco numerosa y de manea que se pueden mantener las distancias y todas las medidas sanitarias e higiénicas", la convocatoria reivindicativa encaja con las recomendaciones sanitarias.

Para Oltra, todavía queda "mucho por hacer, mucho que cambiar" en este ámbito, y por ello el Gobierno valenciano abrirá el 8 de marzo el primer periodo de participación de la futura ley valenciana de Igualdad, que aspira a ser "ambiciosa, transformadora y eficaz" y a avanzar en derechos sin dejar nadie atrás. Una ley que también se busca que sea "lo más transversal posible" y que desde una perspectiva ecofeminista transforme todos los sectores: el económico, el laboral, el educativo y el social y sanitario, así como el modelo territorial y la sostenibilidad, ha explicado.

La vicepresidenta ha destacado que la campaña reivindica a las mujeres que sostienen nuestras vidas y hacen posible que la vida continúa, desde las iaias o las madres, a las limpiadoras, cuidadoras, sanitarias, científicas, reponedoras, trabajadoras sociales, funcionarias o emprendedoras. Ha afirmado que, con la pandemia, se ha visibilizado todavía más que el trabajo que realizan las mujeres "es imprescindible y no se puede parar", porque con las que crían, cuidan y curan, y por eso este año se homenajea "a todas las mujeres".

Oltra ha hecho hincapié en que el coronavirus sí que entiende de clase y de género, pues su impacto en las mujeres es mayor en el número total de casos a pesar de que la prevalencia es más alta en hombres, a causa de los roles, las desigualdades de género y la precarización de las tareas de sostenimiento de la vida, que hacen mayoritariamente las mujeres.

Según ha explicado, los estudios científicos reflejan que las mujeres tienen mayor carga de trabajos precarios y de economía sumergida; están mayoritariamente en la primera línea del trabajo de cuidados y atención sociosanitaria, y en la de atención y respuesta a la enfermedad, especialmente las enfermeras y las auxiliares de enfermería y geriatría.

Ha recordado que la saturación del sistema sanitario comportó, entre otros, que en las primeras semanas de pandemia, las mujeres no pudieran estar acompañadas en el parto, y ha aludido a la doble carga laboral que les ha supuesto combinar el teletrabajo con la atención de mayores y niños y niñas.

También ha señalado que la violencia de género se ha intensificado en la pandemia, debido a la convivencia confinada con sus maltratadores y a la imposición de la distancia social.