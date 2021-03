Nueva Ley de Igualdad: más paridad en las empresas, incentivos a la jornada de cuatro días y multas a quien incumpla

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con Mónica Oltra al frente, ha iniciado el proceso para diseñar una nueva Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que sustituya a la norma actual, promulgada hace casi 20 años. Lo que se pretende es que el nuevo texto tenga un «impacto real» en la sociedad valenciana, es decir, que no sea un «brindis al sol», regulando cuestiones que están en manos del Gobierno autonómico. Por ejemplo, que para acceder a procesos de contratación pública o subvenciones de la Administración, las empresas tengan que tener un mínimo de mujeres en puestos directivos o que tengan aprobados planes de igualdad. También se busca favorecer a aquellas firmas que apliquen jornadas de trabajo de 32 horas semanales, o cuatro días laborales a la semana, para facilitar la conciliación de ambos sexos. Una medida que la Conselleria de Economía ya está promocionando. Y todo ello incluyendo, por primera vez, un régimen de infracciones y sanciones que garantice el cumplimento legislativo, así como sistemas de evaluación y vigilancia de la aplicación de la norma.

Fue precisamente ayer, en el Día Internacional de la Mujer, cuando la vicepresidenta del Consell anunció el inicio del trámite de consulta previa del anteproyecto de la Ley de Igualdad , un anteproyecto que no se gestará exclusivamente a partir de planteamientos del Botànic, sino que se escucharán primero las propuestas de asociaciones de mujeres, colectivos feministas y entidades. De hecho, Oltra mantuvo ayer una reunión de trabajo en el marco de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, para escuchar las propuestas al respecto de una plataforma que busca reflexionar sobre cómo distribuir los recursos y el tiempo en el plano laboral para conseguir una sociedad más igualitaria. Este es un extremo en el que ya se viene trabajando desde la Conselleria de Economía Sostenible, que está promocionando acciones para racionalizar horarios en empresas de la Comunidad.

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, explicó ayer que se trabaja en un programa piloto mediante el que se bonificará a las firmas que apuesten por la transformación de su sistema productivo a través de bonificaciones a las empresas que respalden la reducción de horarios. De este modo, la Generalitat se compromete a pagar el diferencial por la reducción de jornada, de forma que si una empresa, por ejemplo, paga 1.000 euros por 40 horas y se realiza un cambio para que el trabajador cobre 1.000 euros por 32 horas trabajadas, la Generalitat podrá subvencionar el primer año el 100 % de esas ocho horas no aplicadas, el 50% el segundo año y un 25% el tercero.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad detallan que, aunque este departamento no sería el encargado de aprobar esa normativa, al estar en manos de Economía, sí se podría hacer referencia a ello en la nueva Ley de Igualdad y regular que las mercantiles que apliquen medidas de este tipo tengan preferencia a la hora de contratar con la Administración, o incluso dejar fuera a las que no dispongan de planes de conciliación o no exista paridad en sus órganos directivos.

El objetivo inicial de Oltra es que el anteproyecto de esta nueva normativa quede redactado en el plazo aproximado de un año de forma que garantice la igualdad sobre cinco ejes: igualdad de oportunidades; redistribución del tiempo; reconocimiento de derechos y coeducación; paridad y representatividad; y políticas vinculadas a masculinidades igualitarias.