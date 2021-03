El grupo socialista de la Diputación ha exigido a la Secretaría de la institución y al Departamento de Recursos Humanos que emita un informe sobre la compatibilidad de Bernabé Cano para poder ejercer conjuntamente la actividad privada como médico mientras disfrutó de la dedicación exclusiva como diputado provincial de Deportes.

En caso que no tener concedida la compatibilidad, los socialistas piden que se indiquen cuáles serían las consecuencias jurídicas y las responsabilidades en las que incurriría, en el caso de ejercer su actividad privada como médico y su responsabilidad pública de diputado provincial con dedicación exclusiva. Este es el contraataque que hacen los socialistas a las acusaciones del PP contra el asesor de Compromís, a quien le recriminan que no disponga de la compatibilidad para ejercer como abogado. El portavoz del PSPV en la Diputación, Toni Francés, ha adquirido protagonismo en este conflicto y ha exigido a la Secretaría y a Recursos Humanos que especifiquen las responsabilidades en las que hubiera incurrido el diputado provincial, en el caso de no haberse abstenido en la tramitación, aprobación y concesión de una subvención por parte de la Diputación a favor de la entidad deportiva donde «según declaraciones del propio diputado provincial, ejerce de forma privada la actividad profesional de médico», dice Toni Francés, en referencia a su actividad privada de médico en el Club Deportivo La Nucía. Toni Francés recuerda que a este club se le concedió una subvención por parte del área de Deportes de la Diputación. Los socialistas entienden que podría vulnerar la legislación reguladora de las incompatibilidades.