Del acicate al lastre

El terremoto que sacude a la derecha parece que no va a tener réplicas en la Diputación. Al menos de momento. Tanto el PP como Cs han cerrado filas, y hasta el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha optado por no hacer sangre, por más que el portavoz del PSOE en la Diputación, Toni Francés, nada más conocerse la moción en Murcia, tendiera la mano a la formación naranja para echar a Carlos Mazón del Palacio Provincial. Otra cosa son las consecuencias que esto pueda tener sobre las aspiraciones futuras del presidente provincial del PP y, por tanto, sobre su desembarco en València. Tras el batacazo electoral en Cataluña, en medio de una guerra abierta con los barones de Castilla y León y Andalucía a cuenta de la renovación territorial del partido, y con la declaración de Bárcenas como telón de fondo, la moción de censura en Murcia y la maniobra de Isabel Díaz Ayuso en Madrid supone un golpe -otro más- para Pablo Casado. Los populares han perdido uno de sus fortines históricos -Murcia-, escapándose, de paso, el feudo del secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, objetivo principal de los sectores más críticos con el actual aparato. Por si eso fuera poco, Ayuso hasta podría acabar perdiendo Madrid, aunque serán los juzgados los que tengan la última palabra. No corren, pues, buenos tiempos para los dos principales puntales de Carlos Mazón, Casado y García Egea, y el barón autonómico con el que más sintonía demostraba, Fernando López Miras, ha caído. Podrían frenarse así los planes de un político como el alicantino que sólo juega si sabe que va a ganar. El guion puede cambiar en cualquier momento, cierto, pero eso no quita para que en València estén recreándose con todo lo sucedido. Tanto en las filas del PSPV como en las del PPCV. Todo porque lo que en su día fue un acicate puede acabar convirtiéndose en un lastre.