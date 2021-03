«A diferencia de lo que sucedió con la crisis de Lehman Brothers en 2007, la recesión provocada por el covid, tras un primera gestión desastrosa del problema por la Unión Europea, ha servido para fortalecerla, porque ahora se ha atacado el problema y no como en 2007, cuando se apostó por la austeridad y se agravó el problema. Hoy, por ejemplo, se ha apelado a la solidaridad y a la lealtad para buscar soluciones sanitarias y sociales, y la prueba está, por ejemplo, en que la UE ha invertido 3.000 millones de euros en vacunas, cuyos creadores son, además, fundamentalmente europeos, pero está claro que aún queda mucho por hacer». La reflexión del expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, supuso un canto a la esperanza en el complicado proceso que libra Europa contra la pandemia del covid. Un tema que abordó Barón en el marco de la conferencia-coloquio que ha impartido en el Club INFORMACIÓN con el título «La España federal en la Federación Europea», dentro del ciclo «+ Europa en el Mediterráneo». Barón, actual presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España, no sólo habló del covid y sus consecuencias, sino también de la situación actual de la política española y las relaciones dentro propio estado. Un foro organizado por Casa Mediterráneo y el Club INFORMACIÓN, con el patrocinio de la Generalitat, la EUIPO, la Cámara de Comercio y la Universidad Miguel Hernández.

La Unión de Europeístas y Federalistas de España que preside Barón es una organización que forma parte de una red, que es la Unión de Federalistas Europeos, uno de los movimientos que se creó impulsado con personas que habían luchado por la libertad en la II Guerra Mundial. Los federalistas eran una de las ramas de este movimiento, que ha jugado un papel importante en la democratización de España también. Desde entonces, en lo que se ocupa la Unión de Federalistas en España, y en toda Europa, es en construir una Europa federal, una Federación Europea que además es lo que propone la Declaración Schuman del que fuera insigne político, Jan Monnet.

Enrique Barón se ha convertido en el último año en el intelectual que ha acuñado la definición que se conoce como el videofederalismo, y así lo explicó durante su intervención en el Club INFORMACIÓN. «Viene muy ligada a que lo que nos viene ocurriendo desde el año pasado, en que hemos pasado de la presencialidad a las webinars, que han favorecido desde las conferencias de presidentes a las sectoriales para busca soluciones, pasando por los encuentros intensos en el consejo europeo», señaló Barón, para el que la «pandemia nos ha hecho ver la importancia de la UE, pues el 50% de la decisiones económicas, laborales y financieras que nos afectan se toman en Europa. No nos tiene que dar miedo hablar del federalismo a nivel Europa. Tenemos ejemplos de estados nada fallidos como EEUU, Alemania, Austria o Australia que son federales. Incluso lo fueron dos imperios como el británico y el hispánico».

El expresidente esbozó, en este sentido, las líneas maestras para que España pase a ser un estado federal. «Reforma del Senado y tampoco sería desdeñable hacer algo que ha hecho, por ejemplo, Alemania, y es incorporar a nuestra Constitución que formamos parte de Europa y que estamos orgullosos de ello». El expresidente del Parlamento Europeo apeló a que «las decisiones políticas se tomen desde las posiciones más próximas a los ciudadanos».

En cuanto a cómo se deben gestionar en España los fondos de recuperación Next Generation, Barón lo tiene claro. «Hacen falta buenos asesores que orienten al los políticos, porque nos encontramos ante un gran reto como es la reconversión industrial en el marco de la lucha contra el cambio climático y la necesaria digitalización de la economía».

Enrique Barón, alertó, en este sentido, que Europa se encuentra también ante una encrucijada importante como es el hecho de que en estos momentos tan sólo representa un 6% de la humanidad, cuando hace un siglo representaba el 25% de la población mundial». Barón se mostró, no obstante, esperanzado en el futuro. Parafraseó al político Jan Monnet, al subrayar que «las personas solo toman grandes decisiones en los momentos de crisis», para a continuación recordar como Europa lidera la batalla contra el covid, al aseverar que se ha duplicado el presupuesto con recursos propios, «se ha monetizado la deuda y se han lanzado los Fondos Next Generation, con los que debemos afrontar uno de nuestros grandes problemas, el paro. España tiene un enorme capital humano que debe aprovechar, superar el 10% de paro es insostenible. Siempre ha existido el aprendizaje, lo que ahora llamamos Formación Dual, un concepto alemán».

Y en cuanto a la lucha contra la pandemia, además de destacar, la inversión de la UE con 3.000 millones de euros, recordó que «un matrimonio turco logró la primera vacuna», citó la labor de una investigadora húngara y, por ejemplo, al referirse a la vacuna americana que distribuirá la multinacional estadounidense Johnson and Johnson, subrayó que «la que la fabrica es la belga Jansen».

Barón señaló que «la Unión Europea es la única que ha proclamado que tenemos que conseguir nuestras vacunas, pero tenemos que crear un fondo para aquellos que no pueden. Eso es fundamental, la globalización con normas. Y la que lo defiende en este momento es la UE. Podemos ser un protagonista global y tenemos que tener voluntad de hacerlo. Eso también exige ganas y voluntad política».

En el turno de preguntas durante el coloquio posterior a su entrevista, el veterano político socialista, se refirió al independentismo catalán como algo romántico del siglo XIX. «El federalismo no es un contrapeso al independentismo, ahora toca resolver la cosas conjuntamente y los independentistas deben ir dándose cuenta de donde estamos, que no creo que sea ir hacia un estado Ibérico en el que entrarían Gibraltar y Portugal, aunque tampoco estaría mal contratar algunos profesores portugueses en los institutos para que nos impartieran cortesía y educación. Y, por otro lado, si Cataluña persiste en el error no ayudará a resolver los problemas».

Para Barón, «hay un principio fundamental federal del que se habla muy poco en España, que es la subsidiariedad, y que está en los tratados europeos, que también son parte de nuestro bloque constitucional. Aquí no hay que partir de las comunidades autónomas ni del Estado, hay que partir del ciudadano. Esto se llama subsidiariedad y es un principio federal básico que lo defiende hasta la doctrina social de la Iglesia. El federalismo es lo que dice es que cada uno, de acuerdo con su personalidad, tiene una voluntad de participar con lealtad y cooperación en la resolución de los problemas», señaló el ponente.

En defensa de Borrell

Enrique Barón no eludió ninguna pregunta y se mostró, por ejemplo, firme defensor de la visita de José Borrell, Alto Representante de la UE en Asuntos Exteriores, a Moscú tras el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. «No fue una visita de cortesía. Rusia es un país que quiere intervenir e interviene en la política europea, que financia a grupos de extrema derecha. Borrell cumplió con su deber. Lo que me extraña es que haya eurodiputados que le critiquen por hacer lo que tiene que hacer. Con los rusos ni un paso atrás porque, además, no les gusta la Unión Europea». Lo que sí rechazó Barón fue en una intervención directa de la UE en el Magreb en forma de misión franco/española. «Sería suicida en una zona donde los países vivieron el colonialismo, lo que hay que hacer es fortalecer las políticas con equipamientos»

En cuanto al Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, Enrique Barón, tiene su propia teoría. «Los británicos no terminarán de marcharse nunca, porque no europeos y nos unen muchas cosas. Dicho esto, yo creo que el Brexit es un delirio de un país que ganó la II Guerra Mundial al mismo tiempo que perdió un imperio».

Expectación ante la conferencia del expresidente del PE

Compañeros de partido del ponente, economistas y cargos de la UMH y la UA asistieron el acto

La presencia del expresidente del Parlamento Europeo en Alicante y su profundo conocimiento de todo lo que rodea a la CE, donde ocupó diferentes cargos durante 23 años, despertó una gran expectación. La conferencia fue seguida de forma presencial y telemática -opción para seguir la intervención por las restricciones del covid- por políticos, compañeros de partido del veterano socialista, economistas y cargos de la Universidad Miguel Hernández y la UA. Entre ellos, en el club no faltaron Alicia de Lara, vicerectora de la UMH, acompañada por José Juan López, vicerector de Estudiantes, el propio rector Juan José Ruiz, y Lázaro Germán, María Emilia Bermejo, Sonia Martínez, Vicente Mico y María José Pastor. De la Universidad de Alicante asistió Juan Llopis, director de Relaciones Institucionales. No faltó Juana Serna, presidenta del PSPV-PSOE, el exsenador Ángel Franco y Pedro Ródenas, secretario de Organización. Del mundo económico estuvo presente Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio, acompañado de su jefe de gabinete Javier Mondéjar. Héctor Salvador Ferri, director de Casa Mediterráneo tampoco se perdió la conferencia, que siguieron también de forma presencial Enrique Juaristi, exfuncionario de la UE, y el exeurodiputado Joan Calabuig. Por el Consell en Alicante estuvieron Sonia Rodrigo, Antoni Josep Vaquer y Antonia Moreno, directora territorial de Presidencia. Por el Síndic de Greuges Antonio Mira-Perceval y también asistió el periodista José María Perea y el subdirector de INFORMACIÓN, Fernando Ramón.