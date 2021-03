Ciudadanos y PP cierran filas en Alicante pese a la crisis que parte a la derecha

Los acuerdos de gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento de la capital de la provincia han sido estables hasta ahora, pero en estos momentos todo depende de si lo acontecido fuera de la provincia termina por forzar a la dirección nacional de Ciudadanos a responder con otro duro golpe a los populares y adoptar la misma decisión que en Murcia para agarrarse a la visibilidad que le puede aportar la gestión y así poder sacar rentabilidad de cara a la próxima cita con las urnas. Carlos Mazón ha tenido el pleno convencimiento en este año y medio de que tenía a los naranja de su lado, sin fisuras. Pero esta crisis en la derecha le ha dejado ante un escenario que ya no maneja con precisión, aunque es verdad que los dos diputados que sustentan su gobierno siguen siendo contundentes a la hora de afirmar que el pacto es sólido, al igual que ocurre en el Ayuntamiento de Alicante.

Durante la mañana de ayer, en las conversaciones de pasillo del Palacio Provincial, solo se hablaba de los nervios que esta situación ha provocado en el seno del equipo de gobierno. De hecho, en las comisiones que se celebraron, los diputados bromearon sobre la posibilidad de cambiar de siglas, además de interesarse por el «minuto y resultado» de los enfrentamientos entre los dos partidos políticos en Murcia y Madrid. Mientras Mazón aseguraba estar tranquilo, fuentes cercanas al equipo de gobierno indicaban que, aunque mantiene la calma, el dirigente popular no está para bromas desde que supo que Fernando López Miras no será el presidente de Murcia. Ha sido hasta la fecha su principal aliado para debilitar la figura de Ximo Puig. De hecho, los dos dirigentes habían sellado un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura y de las necesidades de agua de ambos territorios. Tanto Carlos Mazón como López Miras han sido hasta ahora los hombres con más poder en el PP de la Comunidad Valenciana y de Murcia, por lo que las tensiones que se vivieron este miércoles han supuesto también un duro golpe para Pablo Casado y Teodoro García Egea en uno de sus momentos más complicados y justo cuando se habían propuesto hacer frente a la renovación de sus liderazgos autonómicos para completar su proceso de renovación territorial.

Tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Alicante, los de Arrimadas no han sabido aumentar su capacidad de influencia a través de su relato. En lugar de ser los amos del corral, han aceptado los términos y se han alineado de forma uniforme con el PP. En el Ayuntamiento de Alicante, actúan en función de lo que marca Luis Barcala. En los presupuestos quisieron ir más allá, pero se limitaron a hacerse una fotografía con los socialistas y poco más. En la Diputación, los naranja podrían haber elevado el precio de su apoyo, pero durante un año y medio han hecho un seguidismo absoluto a las políticas de Mazón. Solo ha habido tres excepciones: el Fondo de Cooperación, las vacunaciones irregulares y la contabilidad del PP. En estos tres temas han tratado de marcar posición política propia, pero tampoco han tenido facilidades para hacer creíble su discurso. Del ejemplo se desprende la evidencia. Los dos diputados naranja se unieron a la izquierda para pedir la dimisión o expulsión de Bernabé Cano tras haberse vacunado irregularmente. A día de hoy siguen sin exigir al PP que cumpla ese acuerdo de pleno y ahora prefieren obviar esa postura y se decantan por atacar al PSPV por no hacer públicas las listas de vacunados. De ahí su capacidad de decir negro cuando hace una semana decían blanco.

Con este mar de fondo, el camino que ha trazado la dirección nacional de Ciudadanos se basa en marcar distancias con el PP después de varias citas electorales en las que han demostrado la poca eficacia de sus estrategias. En definitiva, dar un golpe sobre la mesa para dejar de asumir su papel como muleta de los populares. Ante los resultados de Cataluña, Arrimadas ha activado el plan B con el fin de rentabilizar la gestión de cara a las próximas elecciones y tratar de ser determinante para evitar el derrumbe que pronostican todas las encuestas. Pero mientras la dirección nacional se aleja del PP, los líderes en esta Comunidad hacen todo lo contrario. Ante la desconfianza que la ruptura entre los dos partidos de derechas ha sembrado a nivel nacional, tanto el líder autonómico, Toni Cantó, como el coordinador provincial, Javier Gutiérrez, no han querido seguir esta línea y no se han mostrado a favor de romper ninguno de los pactos de la provincia. Dejaron claro que lo ocurrido en Murcia y Madrid no va a tener consecuencias en las coaliciones de las que forman parte en Alicante. Al menos, por el momento.

De producirse una moción de censura en Alicante si así lo decidiera Arrimadas, se tendrían que dar diferentes derivadas. Las matemáticas lo permitirían puesto que PSPV y Ciudadanos en la Diputación alcanzan los 16 diputados. Ni tan siquiera haría falta el voto del portavoz de Compromís, quien, de hecho, también estaría dispuesto a avalar esta moción. En el Ayuntamiento, los 9 representantes del PSPV solo necesitarían a 2 de los 5 concejales naranja, siempre y cuando contaran con el apoyo de los cuatro ediles de Podemos y Compromís. Pero que la aritmética lo permita no significa que los diputados o concejales de Ciudadanos estén dispuestos a hacerlo. Los problemas que se han dado en Murcia o Madrid no se han producido en esta provincia. Inés Arrimadas tendría que garantizarse que la mayoría de ellos va a seguir a pies juntillas esta consigna, pero lo cierto es que también podrían decantarse por dejarse querer por el PP o ir un paso más allá y buscar cobijo al abrigo de Carlos Mazón. De proponer la moción a prosperar, hay un trecho muy largo por recorrer.

Ximo Puig es quien más gana con esta jugada. Importantes cargos socialistas aseguraban ayer que están viendo esta situación como si estuvieran en el cine comiendo palomitas. Muchos de ellos se frotaban las manos ante la posibilidad, aunque fuera remota, de cortarle las alas a Carlos Mazón y evitar el papel de contrapeso que la institución quiere ejercer ante el Consell, pudiendo incluso quitar el riego a un líder que está empezando a crecer y que se está abriendo espacio en Valencia.

La bola de nieve que comenzó a precipitarse por la mañana va creciendo cuesta abajo por momentos y, de hecho, ya ha introducido incertidumbre en una provincia con un gran valor estratégico y político.