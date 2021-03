Toni Cantó: "Como gran parte de la ejecutiva, no conocía la decisión en Murcia"

Cantó evitó ayer hacer declaraciones públicas sobre el seísmo que recorre la geografía española en términos políticos y, con ello, eludió valorar si lo ocurrido en Murcia podría extrapolarse de alguna forma a la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, donde su formación gobierna en coalición con el PP. Un extremo que, no obstante, fue descartado por diputados de su formación. Con ello, lo único que se sabía hasta ayer del posicionamiento de Cantó era lo publicado por él mismo en Twitter, donde aseveró que: «Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión». Una publicación que recibió el apoyo de más de 32.000 internautas y miles de comentarios.

Lo acontecido también en Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado elecciones anticipadas para evitar una posible moción de censura de PSOE y Cs, como en Murcia, llega después de que Cantó haya puesto como ejemplo en numerosas ocasiones la idoneidad del tándem que formaban Ayuso e Ignacio Aguado, un tándem que, desde ayer, y al parecer muy a pesar de Cantó, ya es cosa del pasado.