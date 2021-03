El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha eludido posicionarse sobre una posible moción de censura para desalojar del poder al PP tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Alicante, al igual que ha ocurrido en Murcia, donde Cs ha roto el pacto que mantenía con los de Pablo Casado para rubricar un acuerdo con el PSOE. El líder de los socialistas valencianos ha echado balones fuera cuando ha sido preguntado expresamente sobre si sería partidario de un cambio de gobierno en la institución provincial, y se ha limitado a decir que "si los partidos políticos que forman parte de la institución piensan que es necesario un cambio, pues lo articularán". Todo ello después de que el portavoz de su propia formación política en la Diputación, Toni Francés, anunciara horas antes que tiene "predisposición total y absoluta" para negociar un pacto con Ciudadanos. Un pacto que, a nadie se le escapa, se podría extrapolar también al Gobierno local de la capital de la provincial, donde los naranja, igualmente, gobiernan en coalición con los populares. Exactamente el mismo escenario que en territorio murciano.

El terremoto político ocurrido en la región murciana y, posteriormente, el adelanto electoral decretado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para evitar, ha dicho, una moción de censura, ha puesto todos los focos de la Comunidad Valenciana en la provincia de Alicante, el gran bastión del PP en el territorio autonómico. Pues bien, Puig ha llegado a decir esta mañana que "no sabe" ni qué ha pasado en Murcia ni en Madrid y que solo conoce "lo que ha leído".

"Yo creo en las instituciones fundamentalmente y cada institución tiene su capacidad de definición de los proyectos políticos, y creo que no se puede hacer además una visión de dirección partidista. No se qué ha pasado en Murcia, lo mismo que en Madrid, sé lo que he leído. Y en Alicante si en algún momento determinado los partidos políticos que forman parte de la institución piensan que es necesario un cambio pues lo articularán, pero esto no es cuestión de mirada partidista. Yo creo sinceramente que no se puede trasladar a la opinión pública que las instituciones están simplemente en el juego partidario". Esa ha sido la única valoración del presidente de la Generalitat.