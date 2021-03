Cantó se acerca más a la derecha y redobla la presión contra el PSPV

Cantó acudió al hemiciclo dispuesto a batallar con el tripartito que gobierna la Generalitat y uno de sus objetivos era sacarle los colores sobre la gestión de la pandemia y sus consecuencias. Lo hizo blandiendo un gráfico con datos sobre la evolución positiva del mercado laboral hasta febrero en territorios gobernados por PP y Cs, o al menos gobernados hasta un día antes, tal y como se encargó de remarcar. Una de ellas la Comunidad de Madrid, donde «hasta ahora», puntualizó, cogobernaban ambas fuerzas políticas, pero «como decía Pío Cabanillas, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros», señaló con ironía. Todo ello un día después de responsabilizar a Arrimadas de las derivadas que ha generado su apuesta por expulsar al popular Fernando López Miras de la presidencia regional de Murcia, lo que ha acabado con la convocatoria de elecciones anticipadas en Madrid tras el divorcio entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado.

Según el síndic de Cs, las únicas autonomías que han creado empleo durante la segunda ola de la pandemia han sido Madrid y Andalucía, las cuales tienen en común que «no tienen gobiernos del PSOE», porque a este respecto la Comunidad está «no en la cola, en la colísima», enfatizó. Su ataque a las fuerzas progresistas no se quedó ahí, sino que, haciendo una valoración a nivel estatal, afirmó que «con PSOE y Podemos, España ha sufrido el mayor aumento de la tasa de desempleo femenino».

Como viene haciendo desde que se generó el terremoto político en Murcia, Ximo Puig no introdujo en el debate alusión alguna a la crisis que se viene registrando entre PP y Cs. Eso sí, el presidente autonómico exigió a Cantó que, «por respeto a los valencianos», no compare a la Comunidad con Madrid en lo que respecta a la pandemia, pues allí han muerto el doble de personas y no hay «ningún indicador» en el que Madrid haya «salido mejor».

El líder de los naranja dejó claro, y además públicamente, que no comparte esa estrategia de Arrimadas y se encuentra a la espera de librar su combate en la ejecutiva del partido. Eso es algo que ocurre en un momento en el que el PP ha abierto las puertas a los descontentos de la formación naranja para sumarse a sus filas. De hecho, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, apeló a «los buenos sentimientos y a la vocación de servicio público de todos los miembros de Cs», y dijo que «no va a permitir que se ponga en duda y en cuestión la estabilidad política e institucional de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante y de todos los ayuntamientos donde gobernamos como Cs».