Compromís ha denunciado el "proceso VIP" diseñado desde la Diputación de Alicante para que el PP pueda justificar el ingreso de 446.000 euros al partido entre 2015 y 2017 que los populares no han acredito ante los grupos de la oposición.

La Diputación de Alicante ha convocado para este viernes un pleno extraordinario a las ocho de la mañana para aprobar un informe que, según Compromís, facilita que el partido que dirige Carlos Mazón, presidente de la institución, pueda acudir a una auditoría externa "para no tener que acreditar en qué se ha gastado la subvención pública de cada grupo político y si su gasto es acorde a la normativa de la Diputación". La coalición ha criticado que el informe contradice los anteriores documentos emitidos durante cuatro años por la propia institución y "reconoce por primera vez que el Partido Popular llevaría diversas legislaturas justificando fraudulentamente ingresos al partido".

Compromís denuncia que, entretanto, a la coalición valencianista se le ha abierto un procedimiento para devolver parte de su subvención en base a criterios que juzga como una "vendetta" por haber destapado el caso. "Resulta estrambótico que se nos exija devolver dinero previamente acreditado a todos los partidos mientras al Partido Popular se le abre un nuevo proceso a la carta para solventar irregularidades", según el portavoz Gerard Fullana. Compromís ha recordado como por norma general a cualquier asociación o ayuntamiento que no justifique correctamente una subvención en tiempo y forma se le obliga a devolver el dinero.

La coalición considera escandaloso la existencia de este informe y no entiende por qué al PP se le ofrece esta salida cuando el Tribunal de Cuentas y la fiscalía Anticorrupción están analizando ya los ingresos desde la Diputación en cuentas del partido, una de ellas ubicada en una entidad bancaria murciana.

Además, ha recordado que este el informe prevé un gasto para la administración pública para facilitar al PP un nuevo trato al contratar una auditoría externa a una empresa. “Que reciban un trato VIP después de reconocer que la justificación no es correcta es escandaloso, pero que el trato VIP además nos cueste dinero ya es injustificable”, ha destacado Compromís.

“La Diputación por fin ha admitido que la fiscalización hecha al PP era fraudulenta. Exigimos que todo aquello que no han acreditado sea devuelto a las arcas públicas. Si la fiscalización realizada hasta ahora ha resultado fraudulenta por qué no se pide a los populares que devuelvan el dinero como haría cualquier técnico de esta institución con toda aquella persona, organización o empresa que no acredite el gasto de la ayuda recibida”, ha analizado el portavoz valencianista, Gerard Fullana.

El portavoz también ha pedido a Ciudadanos que “deje de ser el pagafantas del zaplanismo y no permita que se use la institución con fines partidistas”.