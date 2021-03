La moción de censura en Murcia ahonda en la división de Ciudadanos en la Comunidad

«Y ahora, ¿qué tenemos que hacer?». Esta fue la pregunta que más se repitió entre los distintos cargos de Ciudadanos en la Comunidad. Tras un miércoles de vértigo en el que la mayoría de dirigentes de la formación naranja conocieron la moción de censura de Murcia a través de los medios de comunicación, la sensación generalizada fue la del desconcierto. De ahí, se pasó al pánico por si este movimiento podía precipitar la disolución de la formación y, por último, cabreo. Mucho cabreo hacia la dirección. La apuesta de alto riesgo de Inés Arrimadas ha provocado un malestar palpable entre los principales cargos de la Comunidad y ha ahondado todavía más en la división interna que ya existía. A la práctica totalidad de los responsables políticos les ha pillado por sorpresa esta ruptura con el PP y la alianza con el PSOE para formar nuevos gobiernos en el Ayuntamiento y en la Región de Murcia.

La dirección se escuda en que las negociaciones políticas se tienen que llevar con discreción, pero algunos pesos pesados entienden este gesto como una desconfianza hacia ellos. Acusan a la lideresa de no haber medido, además, las posibles consecuencias que esta maniobra puede provocar como la pérdida de representación territorial, la inestabilidad de los pactos con el PP como los de la Diputación o el Ayuntamiento o incluso la desbandada de concejales y diputados en busca de una silla más estable. Varios dirigentes de la Comunidad han criticado la imagen que se está trasladando al electorado en plena pandemia cuando fue la propia Arrimadas quien acusó públicamente de falta de moralidad a todos aquellos que estuvieran pensando en poner en peligro la solidez de los gobiernos en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. También lamentan que la cúpula destila inestabilidad y critican que la dirección haya terminado por servir en bandeja el gobierno de Madrid a Ayuso. De ahí que teman que las elecciones en la Comunidad de Madrid se conviertan en la tumba definitiva de Ciudadanos. Es el sentir general de los altos cargos de la formación, aunque la mayoría no ha querido hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, no todos defienden esta postura. También están los que creen que en Murcia existían motivos rotundos para romper el pacto y comprenden que estas negociaciones no trascendieran porque, en caso contrario, «se frustran y no llegan a buen puerto».

A nivel nacional, la decisión de Arrimadas también ha sido criticada por personas que en el pasado ocuparon cargos públicos y estuvieron en la Ejecutiva del partido, como el exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta; la exportavoz en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán; el exportavoz en el Parlamento de Baleares, Xavier Pericay; y la exdiputada en el Congreso Orlena de Miguel. En esta Comunidad, también ha provocado la reacción de líderes como Toni Cantó, quien ha admitido su discrepancia con la actuación de su partido en Murcia y ha avanzado que pedirá explicaciones a la dirección, al revelar que ni él ni gran parte de la Ejecutiva conocía esa decisión. En declaraciones a los periodistas en los pasillos de las Cortes, Cantó reconoció estar «preocupado» por las consecuencias de la moción de censura en Murcia, aunque quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los gobiernos valencianos que comparte su partido con el PP, como la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. También la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra (Cs), aseguró ayer que «el pacto de gobierno en la Diputación de Alicante no corre peligro» añadiendo que «trabajamos con absoluta normalidad y absoluta sintonía». Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quiso blindar el acuerdo asegurando que «es un pacto que da frutos. Estamos haciendo la mayor inversión de la historia para los pueblos con el fin de paliar los efectos de la crisis. Estamos en una situación de estabilidad».