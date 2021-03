Oltra ve "complicado" celebrar la Santa Faz: "Un milagro tendría que pasar"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, cree que será "complicado" poder celebrar la festividad de la Santa Faz en Alicante el próximo 15 de abril debido a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus. "Un milagro tendría que pasar", ha dicho, para poder festejar la tradicional romería y el traslado de la reliquia que congrega cada año a miles de personas en la capital provincial.

Durante su comparecencia posterior al pleno del Consell, y tras ser preguntada por los periodistas al respecto de la Santa Faz, Oltra ha recordado que este año tampoco se han celebrado las fiestas de la Magdalena en Castellón ni tampoco se festejarán las Fallas en València porque, ha enfatizado, "no podemos permitirnos el lujo de tirar por la borda todo el esfuerzo de estas semanas". A este respecto, la portavoz autonómica ha considerado que "las medidas restrictivas nos cansan a todos", pero ha confiado en que "ya vendrán otros años, o tendremos a la población vacunada y podremos tener relaciones como las conocíamos antes". Pero en estos momentos, ha recalcado, "no se puede".

La portavoz del Ejecutivo valenciano ha explicado que el cierre perimetral y las medidas restrictivas acordadas esta semana se prorrogarán hasta el 12 de abril y ha recordado que hasta entonces nadie puede entrar o salir de la Comunidad Valenciana sin causa justificada. Tampoco para acudir a segundas residencias en la Costa Blanca desde otros territorios del país, ni durante los días festivos ni en cualquier otro momento. "El virus no distingue si es domingo o no. Ni desde Madrid, ni desde la Rioja, ni Galicia, ni Andalucía... No estamos para movilidad", ha remarcado Oltra, al tiempo que ha rechazado que esta cuestión tenga nada que ver con ningún tipo de fobia a visitantes de otras comunidades.

Mónica Oltra ha expuesto que los epidemiólogos están alertando de que si en Semana Santa hay movilidad y relaciones sociales se podría generar una cuarta ola de contagios. "Sabemos que es lo que funciona, que es restringir la movilidad y las relaciones sociales. Cuando se restringen la curva (de contagios) cae en picado. No se trata de tener fobia a nadie, en todo caso es fobia al virus, que no conoce ni de festivos ni de fronteras", ha subrayado.

Turismo internacional

Con respecto a la posibilidad de que sí puedan llegar a la Comunidad Valenciana turistas internacionales, la vicepresidenta ha señalado que el cierre perimetral "afecta a la movilidad nacional" y ha dicho que las comunidades autónomas "no tienen competencias" para regular la movilidad internacional, el espacio Schengen, que está "marcado por decisiones de instituciones europeas".

"Nosotros, obviamente, estamos convencidos de que se están cumpliendo todas las garantías sanitarias, como disponer de una PCR negativa para preservar la salud de todos", ha expresado en relación a la llegada de visitantes internacionales.

Por otro lado, Oltra ha reconocido que en el seno del Consell hubo "diferentes propuestas y miradas" sobre las medidas a adoptar a partir de la próxima semana, especialmente en los espacios cerrados de la hostelería, pero finalmente se decidió su apertura con el 30 % del aforo. En la reunión de la Interdepartamental, ha explicado, "se barajaron varias propuestas, varios escenarios, hubo diversidad de propuestas sobre qué medidas se tendrían que adoptar", ha admitido. No obstante, ha recordado que aunque se relajen algo las restricciones "no estamos fuera de peligro" y ha pedido "prudencia y cautela" a la ciudadanía. "Que vengan días festivos no significa que haya fiestas", ha defendido.