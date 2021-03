Toñi Serna: «Los fontaneros de los partidos también somos capaces de gestionar»

Si hay algo que define a Toñi Serna es su perfil netamente orgánico, algo que se ve como un plus en sus círculos más cercanos y que le tratan de afear en los más lejanos. La ilicitana, sin embargo, defiende que en los partidos también saben mucho de gestión. Al fin y al cabo, tratan con personas. De momento, el presidente Puig le ha encargado la tarea de asumir la Secretaría Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática.

Hace dos meses dio el salto de la parcela legislativa a la ejecutiva. ¿Cómo se digiere ese cambio?

Estoy muy contenta. Ha sido un salto importante en muchos aspectos, en el personal y en el profesional, porque es un mundo diferente. No tiene nada que ver el legislativo con el ejecutivo. El ejecutivo es mucho más dinámico y, si ya me parecía importante formar parte de los diputados que apoyan el Gobierno, estar en el ejecutivo es un orgullo.

Sin embargo, ha entrado en el Gobierno a través de un parcela muchas veces considerada algo así como un jarrón chino. ¿Por qué?

Porque hay aspectos como la calidad democrática y la memoria democrática que, sobre todo con una pandemia como la que estamos viviendo, la sociedad deja un poco de lado, aunque forman parte de la sociedad. Además, todo el Gobierno y los principales objetivos marcados por el president están centrados en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, esa percepción ya existía antes del covid...

Hay parcelas dentro de las sociedades a las que les damos menos importancia porque creemos que vamos a recurrir menos a ellas, pero forman parte de la acción evolutiva del conjunto de cualquier sociedad.

¿Y qué se puede hacer contra eso?

Tenemos que ser capaces de explicarlo mejor. La sociedad ha perdido esa parte de identidad, y tiene mucho que ver con la falta de explicar bien la importancia que tiene la calidad democrática dentro de una comunidad como la nuestra. Se trata de explicar que no hemos nacido con esta calidad democrática, y que tenemos que trabajarla, protegerla y avanzar.

¿Somos una democracia plena o está con Pablo Iglesias?

No estoy en su cabeza, pero creo que es una frase incompleta. Efectivamente, la democracia no es plena, y está en constante movimiento y en constante avance. Hay libertades y derechos que creemos que ya hemos conseguido, pero, si no los protegemos y blindamos, la calidad democrática puede retroceder. No hay más que ver el resurgimiento de la ultraderecha. En calidad democrática se avanza trabajándola.

En las excavaciones en el Cementerio de Alicante, donde se buscan los restos de los represaliados del franquismo, se acaba de descubrir el posible caso de un bebé robado. El Consell ha denunciado esa presunta inhumación en el juzgado. ¿Qué más se va a hacer?

Cuando inicias una exhumación y encuentras restos humanos, procede que lo pongas en conocimiento del juzgado. En este caso, hemos llegado a un nivel que corresponde a los años sesenta, y, por supuesto, detrás de las exhumaciones hay un trabajo histórico y de archivos. Por tanto, estamos en un momento en el que podía darse la posibilidad de la existencia de lo que podían ser los bebés robados, y ha aparecido una caja en la que hay dos placas. En esos casos, hay que ponerlo en conocimiento del juzgado. Ahora se supone que debemos llegar a los niveles en los que nos podríamos encontrar los restos de los fusilados de la posguerra.

¿Pueden aparecer más casos de supuestos bebés robados?

Sólo hemos abierto una fosa. No estamos excavando extensivamente, sino intensivamente. Por tanto, es en ese espacio concreto donde se ha localizado una caja que debería tener restos humanos del tamaño de un bebé y no los tiene.

¿Se van a abrir otras fosas a corto o medio plazo?

La Conselleria y el Gobierno de España tienen intención de realizar un mapa de las fosas de la época franquista, y uno de ellos sería en el Cementerio de Alicante, donde se está excavando ahora esta fosa a instancias de la Conselleria. La intención es iniciar la exhumación de otras fosas, y también se han abierto líneas de subvenciones para los ayuntamientos y las asociaciones.

En su día se dijo de usted que tenía un perfil más orgánico que parlamentario. ¿Lo suscribe?

Siempre se ha dicho lo del perfil orgánico porque soy muy de partido. Aunque no tengo una larga trayectoria, no soy una histórica, soy una mujer muy del partido, me gusta mucho el Partido Socialista, creo mucho en la estructura del partido, y creo que los partidos son importantes para la sociedad. Trabajar en el partido me gusta y le dedico bastante tiempo, aunque ahora lo compagino con la Conselleria. Los orgánicos o fontaneros somos capaces también de desarrollar acción política, de gestionar, porque el partido es gestión, y está compuesto por personas.

Una moción en Teulada apoyada por dos concejales que eran del PSPV, las vacunaciones irregulares de los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, la guerra abierta en San Vicente. ¿Qué le está pasando al PSPV en Alicante?

Al PSPV le pasa como a cualquier otro partido, aunque ideológicamente no tiene nada que ver con los otros partidos. En cada sitio el PSPV tiene su casuística concreta, pero no creo que sea diferente a lo que pueda ocurrir en la sociedad. El partido está constituido por personas, no son entes, y en cada lugar cada una de las personas toma unas decisiones en determinados momentos. Con un concejal de Teulada puede pasar lo que ha pasado, pero eso no significa que el PSPV sea una máquina de hacer tránsfugas o que seamos una pandilla de tránsfugas, sino que es cuestión de personas.

¿Le ha faltado contundencia al partido a la hora de hacer frente a determinadas situaciones?

Los estatutos del partido están para cumplirlos. Cuando alguien tiene un acta, hay quien prefiere abandonarla porque ya no quiere formar parte de ese proyecto con el que no se siente identificado, y hay a quien le sirve de vía para poder hacer otras cosas. Depende de la persona, no del partido.

¿Cómo se explica que la provincia no tenga un PSPV fuerte?

El PSPV provincial tiene que ser el reflejo de lo que es Alicante, que es una provincia policéntrica. Tiene muchos centros políticos, económicos, sociales y culturales. No es lo mismo Alcoy que Elda, no es lo mismo Benidorm que Dénia, y tampoco es lo mismo Elche que Torrevieja. Todas son grandes ciudades con sus circunstancias, dentro de una gran provincia, extensa territorialmente, muy poblada y muy diversa. El PSPV tiene que conseguir filtrar e infiltrarse en esa diversidad que representa la provincia, y eso es muy complicado. El territorio es diverso y hay que trabajarlo mucho.

Sin embargo, los liderazgos nunca se plantean con base en los territorios, sino con base en las familias políticas...

Al PSPV le pasa como a todas las familias. Es una familia grande, somos muchos, y hay quien se lleva mejor con unos que con otros, pero es una familia. Es verdad que se ha hecho siempre por familias y que deberíamos estructurar el partido teniendo en cuenta la realidad social. Creo que Ximo Puig en su ejecutiva sí lo hace. El secretario general tiene una visión del país y lo conoce estructuralmente, pero, conforme vas descendiendo, la provincia necesita mayor estructura.

¿Falta liderazgo?

No lo sé, porque, además, cuando se habla de liderazgo, siempre es en masculino. No sé por qué decimos que en la provincia de Alicante falta liderazgo, y en la provincia de València nunca falta nada. Será porque conocemos menos València, o porque Alicante es muy importante, y no es que le falte liderazgo, sino trabajo conjunto. Creo que los hiperliderazgos no existen.

Esa falta de trabajo conjunto se puede entender como división...

No, división no hay. Falta entender que en la provincia de Alicante cabemos todos, y debemos estar todos y todas, independientemente de esas familias, porque, de lo contrario, no vamos a poder representar todo lo que realmente somos. En fin, es un rollo mío que no entiende nadie, y por eso no soy la líder.

Sin embargo, en alguna ocasión ha llegado a salir su nombre...

Seguramente para que no lo sea.

Echando la vista atrás, ¿se arrepienten de haber puesto a Chulvi como secretario provincial?

No, no creo. Además, nosotros no lo hemos puesto. Yo no pongo ni quito a nadie. Otra cosa es que se debería haber sido más integrador con la representación dentro de la ejecutiva, pero no considero que pase por que nos arrepintamos, porque tampoco creo en un hiperliderazgo unipersonal. Siempre dirige alguien, pero necesitamos trabajo en equipo que nos represente a todos territorial y estructuralmente.

¿Aún duele que se dejara fuera a la gente de Ángel Franco?

Hay compañeros y compañeras que no aparecen nunca en las fotos ni en las listas, que pertenecen a todas las familias y trabajan juntos. Que no tengan cargo no significa que no se pueda contar con ellos.

Sí, pero la gente de Franco se quedó fuera de la ejecutiva...

Ángel Franco ha trabajado y trabaja por el partido intensamente. Es lo que más conozco de él. Todo lo demás siempre me ha sonado a éste dice, el otro sabe... Pero la relación que he tenido con él es para trabajar por y para el partido. No le conozco en otra faceta.

Falta un año para el congreso provincial, y ya está habiendo movimientos: Alejandro Soler no esconde su voluntad de presentarse, y se ha especulado con nombres como los de Chulvi, Alfaro, Francés... ¿Qué puede pasar?

Queda un año, hay que superar una pandemia, y está muy bien que haya tanta gente que quiera crear un proyecto para esta provincia. Lo que sería terrible es que no tuviéramos a nadie que quisiera llevar adelante un proyecto tan complicado como el que representa la provincia, pero falta mucho tiempo y queda trabajo por hacer. Me alegro de que alguien quiera llevar adelante un proyecto que supongo que será en equipo.

¿Con qué nombre se queda?

No me gustan los nombres, me gustan los grupos.

Pero los grupos siempre los encabeza una persona...

Una de las grandezas del Partido Socialista es que un secretario solo nunca funciona, tiene un equipo detrás y una estructura. No me voy a quedar con ningún nombre, porque mi voto vale lo mismo que el de cualquier otro militante.

¿Pactaría con Alejandro Soler?

No tengo nada para pactar con Alejandro Soler. ¿Por qué va a querer pactar él conmigo? ¿Qué me pida el voto el día que se presente? Supongo que se lo pedirá a más compañeros y compañeras, porque con el mío solo...

El próximo año se cumple el 40 aniversario del Estatuto. ¿Toca reforma ?

El Estatut constituye la manifestación de la voluntad autonómica del pueblo de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

Actualmente todo el Consell está centrado en la pandemia. Sin embargo, nos gustaría abordar un trabajo específico sobre nuestro Estatut. Siempre que la pandemia lo permita, nos gustaría celebrarlo con actos concretos relacionados con el Estatut y constituir un consejo que lleve adelante este trabajo, incluido el estudio del Estatut para poder ahondar en aquellos puntos que avancen en el ámbito competencial. El Instituto de Memoria Democrática es una de las asignaturas pendientes del Consell en Alicante.

¿Cuándo llegará?

Estamos en medio de una pandemia, todo cuesta más y hay gente que no lo va a entender, porque es lo que suele pasar con estos temas. Sin embargo, es una deuda pendiente que tenemos la intención de reparar. Poco a poco, no vamos a devolver la dignidad a las víctimas, porque las víctimas nunca pierden la dignidad, pero sí se va a recuperar la historia y nuestra identidad como pueblo.

¿Y para cuándo podría estar la sede?

Estamos en ello. Es uno de los cometidos que me marcó el president y la consellera, y el principal objetivo es que antes de que acabe el año podamos encontrar el edificio en Alicante que albergue el Instituto de Memoria Democrática.

¿Cómo ve al Botànic en estos momentos?

Es un Gobierno preparado para el campo de minas que es la política en sí misma y para la gestión. Además, y lo digo porque participé en las negociaciones del Botànic II, jamás nadie de los que estábamos sentados pensó que nos íbamos a encontrar con esta pandemia. El Botànic se ha hecho a sí mismo y se ha reconvertido como ha podido, ha hecho una gestión bestial y todas las consellerias han girado hacia una misma dirección.

¿Se veían venir las diferencias que ha habido entre el PSPV y Compromís?

Las diferencias son de partido. El Botànic lo que hace es representar la voluntad de los votos de los valencianos y valencianas en las urnas. No hacemos más que representar la cuota que nos corresponde. Hay temas en los que vamos a ser más coincidentes y otros en los que menos, pero en la discrepancia está la riqueza y también la dificultad, y prefiero nuestro Botànic que un poquito de PP o de Vox.