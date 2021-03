El PP negocia con críticos de Cs el fichaje de una veintena de cargos de la provincia

Entre los fichajes que se barajan están los concejales de Orihuela, tanto el portavoz José Aix como el resto de ediles. En Alicante se pondrán sobre la mesa los nombres de la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez; el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa; y la concejala María Conejero. En Elche también se contempla el nombre de Eva Crisol y, en Elda, el de Paco Sánchez, con buenas relaciones con Carlos Mazón. En Villena suena con fuerza Carmen Martínez Clemor. La diputada en el Congreso Marta Martín (que ya pasó por UPyD, al igual que Toni Cantó) también entra en las quinielas como posible fichaje para formar parte de las filas populares. Sin embargo, los dos diputados provinciales, Javier Gutiérrez y Julia Parra, siguen en el aire pese a la estrecha relación que mantienen con el presidente de la Diputación. Según admiten fuentes cercanas a la negociación, los dirigentes desencantados con los que se va a negociar mantienen buena sintonía con el PP y no están por la labor de pactar con la izquierda. Según las mismas fuentes, estas incorporaciones ya se están negociando aunque pueden tardar meses en hacerse públicas. Diferentes dirigentes del sector crítico de Cs consultados este lunes admitieron que dan por muerta a la formación.

Los dirigentes niegan que se vayan a ir al Partido Popular durante este mandato y dicen estar centrados en la gestión

La incertidumbre que ha provocado esta crisis ha puesto el rumbo de Ciudadanos en jaque y ha dejado en evidencia que algunos de sus cargos no están dispuestos a dejar pasar el tiempo, ni tan siquiera para que se celebren las elecciones de Madrid, en las que directamente esperan el certificado de defunción de la formación. Si quieren tener posibilidad de moverse es ahora, cuando el PP les ha abierto los brazos de par en par en su estrategia por ocupar su espacio electoral y dejar de combatir por la izquierda y por la derecha. Los representantes políticos que se están nombrando aseguraron que, al menos durante este mandato, no dejarán la formación. El concejal de Elda, Paco Sánchez, dijo que «no me voy a convertir en un tránsfuga. Este mandato es para Ciudadanos porque así lo eligieron las urnas. Quiero ser serio. Los votantes nos eligieron a nosotros». También el portavoz en Orihuela, José Aix, afirmó que «nuestra única opción ahora es centrarnos en la gestión y en lo que pasa en Orihuela». La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, añadió que sigue creyendo en el proyecto: «Quien no crea es mejor que tome otros derroteros».

Mazón y su objetivo de «ensanchar» el PP desde el centro

Emilio Argüeso niega su implicación en la fuga de los tres exdiputados de Cs en el Gobierno de Murcia

El presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, Carlos Mazón, sobre los posibles fichajes de Ciudadanos, se reafirmó en lo que ya viene diciendo en los últimos meses respecto a la importancia de ensanchar el PP desde el centro, un mensaje que han destacado desde su entorno. «El PP ocupa el gran espacio entre los extremos», subrayan desde el partido.

El futuro de los dos diputados provinciales sigue en el aire pese a la estrecha relación que mantienen con Mazón

El día que fue nombrado presidente del PP de la provincia de Alicante en julio de 2020, afirmó ante la cúpula nacional que iba a trabajar por abrir las puertas del partido: «Lo he repetido en todas las comarcas. Tenemos que ser más. Tenemos que sumar. Tenemos que abrir las puertas aún más: a los que estuvieron y se apartaron, y a la gente joven, tan importante para este partido. Y a los que aún no están. A esos que nos están mirando para ver qué les vamos a proponer», dijo Carlos Mazón, en un discurso que ha sido recordado en los últimos días desde la Diputación Provincial.

La crisis que vive Ciudadanos también ha puesto en el foco la figura del senador Emilio Argüeso que negó ayer su implicación en la fuga de los tres exdiputados de Ciudadanos en el Gobierno de Murcia. El exsecretario de Organización en la Comunidad quiso dejar claro que no ha mantenido ningún contacto con ninguno de los tres diputados: «No he tenido nada que ver con la moción de censura de Murcia porque ni tan siquiera he hablado con ellos», según Argüeso, quien añadió que «no sé qué haré con mi futuro».