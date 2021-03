Toni Cantó rompe con Cs: deja su acta como diputado en las Cortes con un partido en caída libre

Toni Cantó protagonizó este lunes la que probablemente será su última gran actuación en la batalla a vida o muerte que libra Ciudadanos en busca de la supervivencia. O al menos la penúltima. El líder valenciano de los naranja dio un sonoro portazo en el cuartel general de Inés Arrimadas, en Madrid, tras exigir sin éxito la dimisión en bloque de la ejecutiva, incluyendo a la lideresa, para «regenerar» el partido y retirar la «ridícula» moción de censura en Murcia que ha propiciado, además, el adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso. Era una reunión que había sido convocada por Arrimadas, precisamente, para sofocar la incipiente rebelión interna que ha desencadenado ya en una fuga de cargos hacia el PP. Un encuentro que, sin embargo, se saldó con un nuevo desertor: el propio Cantó. El hasta ahora síndic de las Cortes Valencianas y coordinador autonómico de Cs abandonó precipitadamente el cónclave y salió a la calle, donde le esperaba una nube de periodistas, para anunciar allí mismo, sin haberlo comunicado antes a sus compañeros de siglas, que deja todos sus cargos en la formación, que renuncia a su acta de diputado e incluso que abandona la política. Al menos, como militante de Ciudadanos, o eso piensan en la cúpula del partido.

La endiablada encrucijada que atraviesa Cs por el cúmulo de fracasos electorales y el sainete murciano, que ha acabado agitando el tablero político en medio país, se acentúa ahora en la Comunidad, donde la renuncia de Cantó deja una formación descabezada por la salida de uno de los barones territoriales más mediáticos de Cs. Una adiós ruidoso con ataques directos a su hasta ahora jefa, a quien acusó ayer de preferir proteger a la ejecutiva en vez de al propio partido en un momento en el que «hay que asumir responsabilidades», aseveró Toni Cantó.

El líder autonómico rechazó la propuesta de Arrimadas de ampliar el Comité Permanente del partido e integrarlo junto a otras voces criticas. Tampoco le valió la decisión de apartar del núcleo duro de Cs a los vicesecretarios Carlos Cuadrado y José María Espejo. El valenciano quería la cabeza de Arrimadas. Principalmente, por intentar arrebatar al PP el Gobierno de Murcia pactando con el PSOE de una forma «absolutamente bochornosa» y, lo peor de todo, sin calcular las consecuencias. Llegados a ese punto, y con una formación en caída libre, invitó a Arrimadas a emular a Albert Rivera, sobre quien dijo que, en su día, «dio una lección sobre cómo se comporta un señor que sabe lo que es la política», y eso es algo de lo que otros, en el partido, «no han tomado nota». Pero su discurso no acabó ahí, sino que reclamó ir de la mano del PP a las elecciones autonómicas del 4-M porque, dijo, «el centro derecha no puede perder la Comunidad de Madrid». Aseveró, incluso, que «con quien no podemos ir en Madrid es con Ignacio Aguado», a quien hace responsable de la ruptura del pacto que mantenían allí naranjas y populares.

Cierto es que Cantó en ningún momento dijo que abandonaba el partido, si bien su puesta en escena se hace a todas luces incompatible con seguir en Cs. Tanto es así que el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, vaticinó ayer que acabará alistándose en el PP. «Blanco y en botella», señaló Bal, y más teniendo en cuenta, subrayó, la operación del PP de «compra» de cargos de Cs. Cargos como el exsecretario de Organización, Fran Hervías, que ha fichado por Casado. Incluso había quien especulaba con que iría en las listas de Ayuso.

La guerra abierta por Cantó pilló por sorpresa a diputados valencianos de su propio grupo. Con la unción del partido tendrán ahora que elegir quién asume la nueva portavocía en las Cortes, un cargo para el que los afines a Cantó apuntan a la adjunta Ruth Merino. Otro frente abierto radica en la necesidad de encontrar un coordinador autonómico en un momento en el que la formación se desangra. Claro que antes habrá que ver si entre los 18 parlamentarios de Cs hay más interesados en secundar el guion de Cantó. Él dice ahora que se va para volver a trabajar como actor. Al tiempo.

Parra y Gutiérrez, entre la reflexión y el agradecimiento

La vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, manifestó su respeto hacia la decisión de Cantó y reconoció su trabajo. «El proyecto sigue adelante. Somos muchas las personas comprometidas con la única formación que representa el centro, sin mochilas ni corruptelas», dijo Parra. El portavoz de Cs en la Diputación, Javier Gutiérrez, reconoció que este lunes fue un día para la reflexión. «Volveremos a estar en nuestros puestos en las instituciones para garantizar la gestión en esta época de crisis en la que las administraciones públicas son más importantes que nunca».