El hasta ahora coordinador de Cs en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha anunciado esta mañana que ya ha rubricado el acta de dimisión como diputado y, por ende, como portavoz del grupo parlamentario de la formación naranja en las Cortes Valencianas. Según lo previsto, la registrará en unas horas para hacerla oficial, tras una reunión con el resto de parlamentarios de su formación. Cantó ha asegurado que abandona todos sus cargos orgánicos e institucionales porque "no se siente representado" por la cúpula que dirige Inés Arrimadas, y ha afirmado desconocer si se seguirán rubricando acuerdos con el PSOE, como ha ocurrido en Murcia, donde se ha roto el pacto de gobierno con el Partido Popular. "No sé en qué está el núcleo duro de Cs. No sé si, como en Murcia, para escenificar un acercamiento al PSOE, se decidirá usar a los alicantinos como rehenes", ha afirmado en relación a las alianzas que ambas formaciones mantienen en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante.

Cantó, en declaraciones a los medios de comunicación, ha seguido arremetiendo hoy contra la directiva de su formación política, sobre quienes ha dicho que "se alejan" de la esencia del partido, haciendo una mención expresa a Arrimadas. "Sigo creyendo en el partido, pero no en quien lo dirige", ha sentenciado. El político ha declarado que, hasta el momento, no ha recibido ninguna propuesta del PP para incorporarse a sus filas, subrayando que las únicas proposiciones que h le han llegado hasta el momento son de dos productoras de televisión. "Ayer me quedé muy tocado con la política, he perdido mi ilusión en ella", ha afirmado Cantó, que ha enfatizado que "descarta" seguir en política. Acto seguido ha dicho que "en principio" sí seguirá militando en Cs, puesto que cree que "todavía hay una opción de que los afiliados se hagan con la dirección del partido, que ha sido hurtada por su núcleo duro".

"El peligro real para Cs está en la cúpula, que toma decisiones desastrosas que conducen a la irrelevancia", ha aseverado.

Según vaticina Cantó, la formación naranja no obtendrá representación tras las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid si no se salía con el PP para presentar una lista conjunta, tal y como él propuso ayer en la ejecutiva nacional del partido, algo que fue rechazado. "Lo más probable es que no entremos en Madrid, y eso es la muerte definitiva del proyecto", un "golpe que puede ser definitivo", ha añadido. A su juicio, existe "un clamor potente" para sustituir al núcleo duro del partido".

Para el político valenciano, lo que ayer se vio en el cónclave del partido fue una muestra de "política viejuna" puesto que no se han planteado dimisiones tras la debacle en las elecciones catalanas y la desastrosa operación fallida de moción de censura en Murcia que, de rebote, ha acabado motivando que Cs pierda también el Gobierno de Madrid que mantenía en coalición con el PP de Díaz Ayuso. Y mientras tanto, según Cantó, la cúpula, con Arrimadas a la cabeza, sigue "aferrada al cargo".

"Si seguimos repitiendo lo mismo", ha afirmado, "vamos a ir al desastre", ha recalcado.