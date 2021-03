Cuestión de supervivencia en Cs

En estos momentos hay más de una veintena de nombres sobre la mesa, todos afines al senador Emilio Argüeso. Entre ellos destaca Mari Carmen Sánchez, Antonio Manresa (ambos de Alicante) José Aix, (Orihuela) o Paco Sánchez (Elda). Tras la información publicada en este medio sobre su posible fichaje, Antonio Manresa no negó que se vaya ir al PP y se limitó a asegurar que está centrado en sus funciones como concejal, un argumento en el que han coincidido la mayoría de cargos consultados por este medio. Sobre su relación con Emilio Argüeso, afirmó que «tengo una buena relación con Argüeso. Tiene la libertad de moverme por donde quiera».

Fuentes cercanas a la negociación admitieron este martes que las conversaciones están abiertas para posibles fichajes, pero que la inestabilidad que vive el partido en estos momentos abre la puerta a la incertidumbre, por lo que muchos de estos movimientos se podrían producir cuando se aproximen las elecciones. Es cierto que el terremoto político que provocó la moción de censura fallida en Murcia ha provocado que numerosos cargos se interesen por el PP, pero, si esta fuga se diera de forma inmediata, habría una cortapisa que frenaría en seco estas aspiraciones. En la Diputación, el nuevo reglamento es claro: ningún diputado puede pertenecer a un grupo diferente a aquel con el que se presentó a las elecciones y, a su vez, los miembros no adscritos no podrán disfrutar del régimen de dedicación exclusiva ni parcial. Los dos representantes provinciales de Cs, Julia Parra y Javier Gutiérrez, cobran ahora 73.240 euros anuales, la primera como vicepresidenta de institución y el segundo como portavoz de Cs. Tampoco podrían disfrutar de las asignaciones a los grupos que tienen un componente fijo de 16.330 euros y un componente variable en 8.165 euros por cada diputado. En su defecto, recibirían 350 euros por asistencia al pleno y 250 euros por juntas de gobierno y comisiones, aunque en esta situación sí podrían cobrar como concejales en sus respectivos ayuntamientos. En Alicante, el reglamento orgánico, que se aprobó en la época de Sonia Castedo y que se ha querido renovar en varias ocasiones, dice que los miembros no adscritos no podrán disfrutar ni de régimen de dedicación exclusiva y tampoco parcial. Sí podrán optar a indemnizaciones, que en el caso del Ayuntamiento de Alicante se reduce al pleno mensual, por el que cobrarían unos 200 euros. Los ediles del equipo de gobierno tienen un sueldo actual de 59.000 euros.

En Elda tampoco cobrarían y solo recibirían la asignación por asistencia a órganos colegiados, como plenos o comisiones. El Ayuntamiento de Elche no dispone de reglamento orgánico y, por ende, no tiene una regulación expresa sobre el tema. No obstante, los ilicitanos han asumido los compromisos del Pacto Antitransfuguismo y, de existir este supuesto, aplicarían la regla de no permitir que los tránsfugas reciban más remuneración que la que tenían en su partido. En el Ayuntamiento de Villena no hay una regulación específica para estos casos.

«La M-30 ha ninguneado a los pueblos y provincias»

Paco Sánchez es tajante a la hora de criticar la forma en la que la dirección de Cs ha tomado las decisiones

En medio del indudable clima de tensión que está viviendo la formación, Paco Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Elda y excoordinador comarcal, ha sido tajante a la hora de criticar la forma en la que la dirección nacional ha tomado sus decisiones: «Somos 3.000 concejales a los que no se ha pedido opinión. Las decisiones se han tomado alrededor de una mesa camilla de cuatro dirigentes que han quemado las siglas. Hemos sido víctimas de sus aciertos y sus errores, pero ahora ha habido más errores». El líder eldense de la formación negó ayer que vaya a convertirse en un tránsfuga durante este mandato y quiso dejar claro que el hecho de que el partido tenga responsabilidades institucionales implica que sus cargos «tengan algo que decir».

Sánchez también habló de Inés Arrimadas y evitó juzgarla con base en sus decisiones: «Inés Arrimadas tiene valores liberales y abiertos, pero ha tomado decisiones que no comparto. No estoy decepcionado con ella, sino con sus decisiones. Aún así, no quiero deslegitimar toda su estrategia». El concejal defendió que es el momento de convocar un congreso extraordinario: «Debemos sentarnos y hablar para saber lo que queremos. Podemos decidir cerrar Ciudadanos, aliarnos con otro partido o fusionarnos en determinados territorios, lo que sea, pero decidámoslo juntos. Una cuestión de tanto calibre tiene que ser decidida por todo el partido. La M-30 ha ninguneado a los de provincia y a los de pueblo». También hizo referencia a la dimisión de Toni Cantó. «Entiendo que esté saturado, pero yo también lo estoy y no me voy. Me parecía un buen líder , pero ahora los demás nos quedamos huérfanos y preguntándonos: ¿Y ahora qué?», planteó Paco Sánchez.