El PSPV se abre a incluir excepciones en el requisito lingüístico al funcionariado

Si no hay contratiempos de última hora, la próxima semana se aprobará en las Cortes Valencianas el proyecto legislativo que pretende modernizar la Administración autonómica. Los días 24 y 25 de abril, el Botànic someterá a debate parlamentario y posterior votación la nueva Ley de Función Pública, que incluye la obligatoriedad de acreditar el requisito lingüístico entre el cuerpo funcionarial de la Comunidad. No obstante, el nuevo marco legal no concreta qué nivel de valenciano se exigirá a cada grupo de empleados públicos. Al menos no de momento. El tripartito se ha dado un año para alcanzar un acuerdo en torno a esa cuestión, que es, además, la que más ampollas levanta entre la oposición. Mientras tanto, el PSPV, que es el grupo mayoritario de la coalición de izquierdas, ya avanza que peleará por incluir excepciones a la capacitación del idioma en determinados supuestos, como el ámbito sanitario.

Lo que pretende el grupo parlamentario socialista es que el reglamento que concretará cómo se articula la exigencia del conocimiento del valenciano para acceder a un puesto funcionarial incluya mecanismos que garanticen que ningún puesto se quedará vacante en la sanidad pública por el hecho de que el personal disponible no pueda acreditar su conocimiento de las lenguas cooficiales de la Comunidad. En el PSPV también dejan la puerta abierta a debatir la posibilidad de establecer determinadas salvedades en áreas castellanohablantes siempre y cuando quede garantizado el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en valenciano. Es decir, que esas posibles excepciones dependerán también de la tipología de cada puesto de trabajo, prestando especial atención a los que precisan un contacto directo con la población, según explica la diputada socialista Rosa Peris, que confía en que se alcanzará un acuerdo entre los socios de gobierno. Socios que, precisamente, han mantenido posiciones enfrentadas hasta sellar un acuerdo sobre cómo introducir la capacitación lingüística por un tira y afloja entre el PSPV y Compromís que se ha alargado cuatro años.

Desde la oposición, PP, Cs y Vox han presentado más de 300 enmiendas al proyecto normativo del Botánic impulsado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, dirigida por Gabriela Bravo. Está previsto que la práctica mayoría sean rechazadas.

Objetivo: reducir la temporalidad y oposiciones

La nueva Ley de Función Pública de la Comunidad plantea que al menos el 50% de los puestos de trabajo ligados a la Administración autonómica deben salir a oferta pública, es decir, que estén regidos por procesos de oposiciones en vez de estar ocupados por empleados procedentes, por ejemplo, de bolsas de trabajo. Se trata de una medida con la que el Botànic pretende reducir la temporalidad en el global de la plantilla. La socialista Rosa Peris explica que, en este momento, cuatro de cada diez trabajadores en nómina de la Generalitat desempeñan puestos de trabajo que no han salido a oferta pública. Esa es una estadística que, según calculan, se podría multiplicar en los próximos años, cuando se prevé que se jubile en torno al 40% del total del funcionariado autonómico.